В Одессе поймали информатора россиян

Служба безопасности Украины задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал в россию локацию Сил обороны и промышленных объектов в Одесской области. Злоумышленником оказался работник одного из местных заводов химической отрасли.

По данным следствия, он передавал своим знакомым – гражданам России – координаты критической инфраструктуры на территории предприятий. Также он «сливал» в страну-агрессор подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, вовлеченных в защиту промышленного объекта.

Для коммуникации злоумышленник использовал закрытые чаты одного из мессенджеров. Кроме того, отдельные видеофайлы он сопровождал комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.