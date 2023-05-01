Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поймали информатора россиян

В Одессе поймали информатора россиян

Правоохранители задержали сторонника «русского мира», который сливал в российскую федерацию информацию об обороне заводов в Одесской области, размещении военных и т. д. Об этом заявили в Управлении СБУ в Одесской области.

Служба безопасности Украины задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал в россию локацию Сил обороны и промышленных объектов в Одесской области. Злоумышленником оказался работник одного из местных заводов химической отрасли.

По данным следствия, он передавал своим знакомым – гражданам России – координаты критической инфраструктуры на территории предприятий. Также он «сливал» в страну-агрессор подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, вовлеченных в защиту промышленного объекта.

Для коммуникации злоумышленник использовал закрытые чаты одного из мессенджеров. Кроме того, отдельные видеофайлы он сопровождал комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Теперь предателя могут посадить на значительный срок – до 8 лет. Такое наказание предусмотрено ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

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Фото: Управление СБУ в Одесской области
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Редакция ПРОФИЛЬ

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