Не такие, как все: насколько одесситы толерантны к тем, кто выглядит немного иначе

Многонациональность и культурное разнообразие Одессы — один из главных наших поводов для гордости. Мы с детства знаем, что одессит — это уже само по себе национальность. Но вместе с тем помним, что одесситы бывают болгарами, русскими, украинцами, евреями, грузинами… перечислять можно бесконечно. Людям всех национальностей рады в Одессе, представитель любого народа всегда может найти здесь новый дом для себя и своей семьи. Но некоторые из одесситов, даже прожив в нашем городе всю жизнь, чувствуют себя чужаками. Например, из-за необычного разреза глаз, формы носа или цвета кожи. Насколько на самом деле толерантны одесситы к тем, кто выглядит немного иначе? «Одесская жизнь» расспросила об этом тех, кто знает наверняка.

Виктор: «Когда я начал жить в Одессе, то боялся ходить мимо Привоза»

Виктор уже несколько лет живет в Одессе и работает сомелье в одном из самых дорогих ресторанов Одессы. Он считает, что в Украине довольно много расовых предрассудков и неприязни. По его словам, с этим сталкиваются все, кому не повезло обладать более-менее славянской внешностью.

– Я рос в Николаеве, ходил там в школу с первого по третий класс, и там все было совсем плохо. Настолько плохо, что я домой из школы не мог дойти, чтобы вслед несколько раз не крикнули «китаец!». Доходило даже до рукоприкладства. Конечно, нам с братом палец в рот не клади, мы отбивались, но было трудно.

Потом были годы жизни в Южном, где оказалось намного спокойней, и уже в почти взрослом возрасте — Одесса.

– Вот в Одессе открытых столкновений на расовой почве у меня вообще не случалось. Бывает, что ощущаю напряженность людей, но все-таки скрытую. А чаще всего так расслабляюсь, что даже забываю, что я — азиат. Хотя вообще я не чистокровный кореец, у меня есть и русская кровь, и довольно много болгарской, – поясняет Виктор. – Но фамилия корейская – «Цой», это да!

Единственное неприятное воспоминание этого обаятельного одессита о теперь уже родном городе — первые годы жизни здесь.

– Помню, когда я только начал жить в Одессе, то боялся ходить мимо Привоза. Потому что меня постоянно останавливали патрули и проверяли документы. Буквально через каждые двести метров. С документами и пропиской у меня всегда все было в порядке, но все-таки это и задерживало, и было очень неприятно.

Сейчас же больше всего Виктора огорчают проблемы при знакомстве с женщинами. Он рассказывает, что не раз замечал: в компании других парней он всегда последний, на кого девушки обратят внимание. Немного чураются экзотической «нерусской» внешности.

– Зато в более молодежной компании, где увлекаются корейской поп-культурой или анимэ, я очень популярен! – смеется Виктор. – Иногда напоминают о том, что выгляжу как азиат, странные вопросы клиентов, это случается. Меня, например, спрашивают «Где вы так хорошо научились говорить по-русски?». Но, кстати, чаще спрашивают не наши, а иностранцы. Самое смешное, что, бывает, даже другие корейцы! Но в целом я в Одессе — полностью дома.

Елена: «Слово «черный» я всегда считаю обращенным ко мне»

Елена — одесситка в третьем поколении. По матери, но не по отцу. Это высокая, красивая и немного грустная женщина, о таких говорят – «девушка модельной внешности». Она больше похожа на мать-украинку, которая вырастила ее сама. Но Елена унаследовала от отца пухлые губы и цвет кожи — оттенка кофе с молоком. Она совсем не стесняется слова «мулатка», но с детства научилась не любить слово «черный».

– Это уже на уровне инстинкта, – поясняет она. – Просто ловлю обрывки фраз в транспорте, на улице, и если слышу слово «черный», то всегда кажется, что говорят обо мне. И хорошо, если просто называют «черной», это почти не обидно. Но пьяная компания мужчин или подростки могут выразиться намного грубее. Хотя я встречалась и с такими вполне воспитанными людьми, даже в возрасте, которые говорили мне в лицо, что я похожа на симпатичную обезьянку из старых мультфильмов. И если я обижалась, они удивлялись. Ну что такое? Им казалось, что про обезьянку это вроде как комплимент, что мне это должно быть смешно и приятно.

Несмотря на то, что девушка всю жизнь (почти тридцать лет) прожила в Одессе, она привыкла постоянно отвечать на вопросы «Давно ли вы в нашем городе?» или «А откуда приехали?».

– Когда говорю, что я вообще-то такая же одесситка, то не всегда верят, – делится Елена. – Бывает, начинают задавать вопросы, чтобы проверить, знаю ли я город. Или спрашивают, в какой школе училась, в каком районе росла…. очень раздражает! Думаю, я никогда к этому не привыкну.

Елена не любит вспоминать школу, где училась. Там у нее было немного друзей. Свои подростковые комплексы по поводу «не такой» внешности она давно уже переросла. В этом ей помог муж, с которым она счастливо живет в браке уже восемь лет. Но замкнутость и отчужденность остались.

– Не люблю бывать в публичных местах, – признается девушка. – Особенно одна. А вот с мужем — нормально, спокойно, чувствую себя защищенной. Но все-таки дома, со своими, всегда лучше. И когда мы заведем ребенка, а я очень хочу дочку, девочку, то надеюсь, что она будет больше похожа на отца. Что она будет белой. Просто потому что так ей будет жить в этом городе намного легче!

Джамил: «Я в жизни не обидел ни одну женщину. Но они меня боятся»

Джамилу — сорок, и последние шесть лет из них он провел в Одессе. Он родился и вырос в Сирии, но покинул родную страну в поисках спокойной и мирной жизни. Джамил с гордостью объявляет, что уже считает себя полноправным одесситом.

– Сначала были деньги, был тут бизнес с партнером из местных, – вспоминает Джамил. – Но бизнес у нас отобрали… не люблю вспоминать. Как пришло, так и ушло! Зато теперь я таксист, вожу людей. Люблю свою работу, на жизнь хватает, все хорошо!

У Джамила довольно сильный акцент, отчего его речь звучит мягко, певуче и немного забавно. Эта манера говорить заразительна, так что поболтав с ним минут десять, начинаешь поневоле немного копировать.

– О, не дразнитесь! – смеется Джамил, когда замечает это. – Да, русский знаю хорошо, но акцент уже никуда не денешь, уже старый переучиваться.

Этот веселый, жизнерадостный, добродушный мужчина действительно настоящий одессит. И один из самых приветливых таксистов, каких только можно встретить в Одессе. В машине у него всегда есть конфеты и минеральная вода для клиентов, чтобы людям было приятно, комфортно.

– Хочешь болтать — будем болтать! – рассказывает Джамил. – Но если вижу, что человеку нравится молча ехать, то можно и так. Хотя болтливых я люблю больше, сам болтливый!

Бывший сириец отлично изучил город, местные нравы и привычки. И единственное, к чему он никак не может привыкнуть, это к опасливому отношению женщин.

– Одни думают, что я кавказец и буду обязательно приставать, – жалуется Джамил. – Другие просто видят имя водителя при вызове такси — и просят «замените, пожалуйста, с таким мы ехать не хотим!». Ну, у всех есть такое право. Но я не террорист и не дикий какой-то! Очень уважаю женщин, я в жизни ни одной не обидел даже словом! И обидно, что местные девушки меня боятся…

Иллюстрация: Евгений Ларионов