Чернобаевка №2: к уничтоженным на острове Змеиный катерам врага добавился вертолет

Оперативное командование «Юг» обнародовало видео с уничтожением вражеского вертолета с десантом на острове Змеиный в Одесской области. Ранее здесь ВСУ уже неоднократно уничтожали рашистские катера и установки ПВО. И вполне можно предположить, что таким образом остров Змеиный скоро обретет славу второй Чернобаевки.

Видео опубликовано на Facebook-странице ОК «Юг».

«Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к Победе!»,

– прокомментировали свой подвиг военные.

Посмотреть видео можно здесь.

Напомним, в субботу, 7 мая 2022 года, у берегов острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили три российских катера и установку ПВО.

Ранее сообщалось об уничтожении у Змеиного двух катеров «Раптор», а также зенитных орудий и установки ПВО на самом острове.

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Автор карикатуры: ViktorHolub