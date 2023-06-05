Как резонансные задержания взяточников могут помочь послевоенному восстановлению

Коррупция продолжает оставаться в тройке наиболее серьезных проблем в Украине. Так, по результатам исследования Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), даже в разгар полномасштабной войны, считают более 64% украинцев. Коррупция в государстве, безусловно, влияет на повседневную жизнь украинцев. В топ-3 коррумпированных сфер, по мнению опрошенных, входят правоохранительные органы, услуги по подключению и обслуживанию систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения и сервисные центры МВД.

Впрочем, от уровня коррупции в ближайшем будущем зависит не только благосостояние граждан в привычном понимании, но и послевоенное восстановление государства в целом. В частности, поступление средств на восстановление международных организаций. Как борьба с коррупцией приближает нас к победе и налаживанию мирной послевоенной жизни – в материале Центра общественного мониторинга и контроля.

Международные партнеры следят

В конце июня в Лондоне состоится международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая станет продолжением подготовки международного сообщества к послевоенному восстановлению нашего государства. Приоритетами мероприятия, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будут скорое возобновление, привлечение частного бизнеса к возобновлению и развитию Украины, реализация реформ. Последний пункт будет предусматривать и борьбу с коррупцией, ведь этот вопрос звучал в перечне основных и во время конференции по восстановлению в Швейцарском Лугано в прошлом году. Международные партнеры направили Украине четкий сигнал: восстановление нашего государства, в которое они будут вкладывать средства, будет происходить под наблюдением, а хоть какие-то факты коррупции в этом процессе могут остановить помощь мирового сообщества. В этом контексте многочисленные коррупционные скандалы, которые в последние недели разгорелись в стране: от свежего «мешкового» скандала в государственном предприятии «Энергоатом» до задержания председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева на рекордной взятке – еще больше привлекают внимание Запада к уровню коррупции в Украине. Однако и это имеет две стороны: то, что даже во время войны коррупционные дела в стране не замалчиваются и имеют большой резонанс, может сигнализировать западным партнерам о положительных сдвигах в этой области.

Арест Князева: беспрецедентное дело НАБУ

О возрождении борьбы с топ-коррупцией, громко напомнил арест председателя Верховного Суда Всеволода Князева: 15 мая стало известно, что его «взяли» на рекордной взятке в $3 млн. Это, очевидно, беспрецедентное дело, которое после долгого затишья напомнило о существовании антикоррупционной системы Она состоит из трех основных органов: Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Последнее, которое и является двигателем борьбы с коррупцией, после избрания нового руководства (в марте правительство утвердило директором НАБУ Семена Кривоноса) взялось за новые, громкие и трудоемкие дела. Это катализатор восстановления страны. Ведь громкие задержания должны привлечь мир к работе Украины в борьбе со взяточничеством и внушить в наших партнерах уверенность, что деньги, предоставленные нам на восстановление страны, будут защищены от коррупционеров и потрачены по назначению.

Публикация предоставлена Центром общественного мониторинга и контроля