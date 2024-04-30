Более 10 лет обороны в самых горячих точках: в Украине отмечают День пограничника

Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. В этот день свой профессиональный праздник отмечают служащие Государственной пограничной службы Украины, первыми встретившие российских оккупантов утром 24 февраля 2022 года.
История праздника
Во времена СССР день пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Даже во времена независимости эта дата закрепилась в народе, хотя в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября – день, когда Верховная Рада приняла в 1991 году закон о пограничных войсках Украины. Этот закон утратил силу в 2003 году в связи с принятием нового документа – закона о Государственной пограничной службе Украины.
А в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля – день, когда была основана Госпогранслужба Украины.
Пограничники на страже границы и не только
Более десяти лет пограничники с оружием в руках противодействуют российской агрессии, два из которых – во время широкомасштабного вторжения. Они первыми встречали врага на границе, храбро обороняя Украину.
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Пограничники всегда в самых горячих точках линии фронта рядом со всеми украинскими воинами и теми, кто встал на защиту государства. Они участвуют в сверхсложных операциях сил обороны нашей страны.
Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Харьковщины — это лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор.
В Одессе в память о подвиге пограничников открыт монумент «Стена Героев».
Боевая работа пограничников за неделю в цифрах:
Пограничные пилоты обеспечивают мониторинг государственной границы с воздуха, а морские границы Украины защищают корабли и катера Госпогранслужбы. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы обеспечивают пропуск через границу, что не менее важно в условиях войны.
С 2014 года 18 пограничников удостоены наивысшей степени награды в Украине – звание «Герой Украины», 12 из них, к сожалению, посмертно. Более 3200 удостоены государственных наград.