Более 10 лет обороны в самых горячих точках: в Украине отмечают День пограничника

История праздника

Во времена СССР день пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Даже во времена независимости эта дата закрепилась в народе, хотя в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября – день, когда Верховная Рада приняла в 1991 году закон о пограничных войсках Украины. Этот закон утратил силу в 2003 году в связи с принятием нового документа – закона о Государственной пограничной службе Украины.

А в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля – день, когда была основана Госпогранслужба Украины.

Пограничники на страже границы и не только

Более десяти лет пограничники с оружием в руках противодействуют российской агрессии, два из которых – во время широкомасштабного вторжения. Они первыми встречали врага на границе, храбро обороняя Украину.

Пограничники всегда в самых горячих точках линии фронта рядом со всеми украинскими воинами и теми, кто встал на защиту государства. Они участвуют в сверхсложных операциях сил обороны нашей страны.

Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Харьковщины — это лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор.

В Одессе в память о подвиге пограничников открыт монумент «Стена Героев».

Боевая работа пограничников за неделю в цифрах:

Пограничные пилоты обеспечивают мониторинг государственной границы с воздуха, а морские границы Украины защищают корабли и катера Госпогранслужбы. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы обеспечивают пропуск через границу, что не менее важно в условиях войны.

С 2014 года 18 пограничников удостоены наивысшей степени награды в Украине – звание «Герой Украины», 12 из них, к сожалению, посмертно. Более 3200 удостоены государственных наград.