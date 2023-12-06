Национальная неделя чтения: 5 книг украинских авторов, которые вышли в 2023 году

Бути своїми: в чем смысл Национальной недели чтения?

Ежегодная Всеукраинская акция «Национальная неделя чтения» инициирована Украинским институтом книги и проводится уже в третий раз. Главная цель акции, чтобы чтение стало повседневной привычкой каждого украинца. В течение недели по всей стране проводятся флешмобы в соцсетях (видимо вы даже видели хэштеги #тижденьчитання2023 или #бутисвоїми в постах), дискуссии, публичные обсуждения, встречи читательских клубов и тому подобное.

Каждой Неделе присваивается свой лозунг, и нынешний — «Бути своїми». Он должен подчеркнуть важность связей между поколениями, между литераторами и читателями, между всеми украинцами. «Лицом» же стал Микола Хвылевой, чье 130-летие будет отмечаться 13 декабря.

Современная украинская проза: какие книги вы могли пропустить в 2023 году?

В этой статье мы собрали для вас 5 художественных книг от украинских авторов, которые были опубликованы в этом году. Следите за дальнейшими материалами, потому что наша следующая подборка — зарубежные художественные книги, которые были переведены на украинский язык в 2023 году.

Колонія

Автор: Макс Кидрук

Макс Кидрук Жанр: Космическая фантастика

Космическая фантастика Издательство: Бородатий Тамарин

Бородатий Тамарин Количество страниц: 904

Середина 22 века. Человечество успело не только пережить глобальные войны, катастрофы, пандемии, но и достичь прогресса в колонизации Марса. Красная планета давно заселена множеством колоний (кстати, среди них есть и довольно большие украинские — конечно, кто же еще способен приспособить Марс для сельского хозяйства?), а первое поколение, которое родилось марсианами, уже успело вырасти. Но несмотря на покорение космоса, люди так и не научились договариваться друг с другом, поэтому конфликт между Землей и Марсианскими колониями неизбежен.

Книга дополнена иллюстрациями, схемами, картами, описаниями многочисленных персонажей и связей между ними, чтобы облегчить опыт чтения такой объемной истории.

Шалені авторки. Мала проза українських письменниць

Авторки: Леся Украинка, Марко Вовчок, Олена Пчилка, Наталия Кобринская, Людмила Старицкая-Черняховская, Ирина Вильде, Людмила Таран, Оксана Забужко, Ульяна Кравченко, Наталья Романович-Ткаченко

Леся Украинка, Марко Вовчок, Олена Пчилка, Наталия Кобринская, Людмила Старицкая-Черняховская, Ирина Вильде, Людмила Таран, Оксана Забужко, Ульяна Кравченко, Наталья Романович-Ткаченко Жанр: Классическая проза

Классическая проза Издательство: Віхола

Віхола Количество страниц: 456

У украинской литературы есть решительный и сильный женский голос, что доказывает этот сборник. Такие разные, и все равно эти писательницы очень органично смотрятся под одной обложкой.

Если название «Шалені авторки» кажется вам знакомым, то вы можете быть знакомы с одноименным YouTube-каналом, который ведут литературоведы Вера Агеева и Ростислав Семкив. Они также приняли участие в выпуске и этой книги.

Драбина

Авторка: Евгения Кузнецова

Евгения Кузнецова Жанр: Современная проза

Современная проза Издательство: Видавництво Старого Лева

Видавництво Старого Лева Количество страниц: 280

Толик уже давно живет в Испании. Он много работал и вот наконец построил домик своей мечты. Одна проблема — вскоре он стал уже не таким уютным, как ему хотелось бы, а в свою комнату он попадает не через парадную дверь, а через окно, поднимаясь по лестнице. Дело в том, что дома у Толика оказалась целая толпа из родственников, их друзей и домашних любимцев. Все они слишком шумные. Все они слишком охотно раздают советы, которых не просят. Все они вынуждены были бежать от войны в Украине и российской оккупации.

Евгения Кузнецова полюбилась читателям своим легким слогом с приятным юмором уже после своего дебютного романа «Спитайте Мієчку». «Драбина» ничем не уступает в умении рассказывать легко о тяжелых темах.

Бабуся вмирати не любила

Автор: Павел «Паштет» Белянский

Павел «Паштет» Белянский Переводчица: Татьяна Кохановская

Татьяна Кохановская Жанр: Биографическая проза

Биографическая проза Издательство: Vivat

Vivat Количество страниц: 224

Как живет типичная семья из шахтерского городка на Донбассе? Вот так и живет, точнее, выживает между войнами. И хотя автор пишет прежде всего о своей семье, но многие луганчане и дончане узнают в персонажах себя.

Украинский читатель уже знаком с автором Павлом Белянским (или же с блогером Пашей Паштетом), потому что читали его предыдущий роман «Я працюю на цвинтарі» (или же смотрели одноименный фильм). Сейчас Павел служит в рядах ВСУ.

За Перекопом є земля

Авторка: Анастасия Левкова

Анастасия Левкова Жанр: Исторический роман

Исторический роман Издательство: Лабораторія

Лабораторія Количество страниц: 392

Крым на страницах романа — это некий многонациональный плавильный котел. Главная героиня — этническая русская, ее подруга детства Алие — кырымлы, а еще одна подруга Алена — украинка. И именно в этом плавильном котле, изучая историю полуострова, традиции коренных народов, отношения с Украиной и ее соседями, пройдя путь взросления от бурных девяностых до аннексии, главная героиня находит себя и свою идентичность.

Некоторые литературоведы и критики уже называют эту книгу первым большим романом о Крыме. Авторка мастерски и с большой любовью описывает историю полуострова, традиции и быт крымских татар, а также подробно отражает события 2014 года.

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