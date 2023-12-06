Національний тиждень читання: 5 книжок українських авторів, які вийшли у 2023 році

Бути своїми: у чому сенс Національного тижня читання?

Щорічна Всеукраїнська акція «Національний тиждень читання» ініційована Українським інститутом книги і проводиться вже втретє. Головна мета акції, щоб читання стало повсякденною звичкою кожного українця. Впродовж тижня по всій країні проводяться флешмоби у соцмережах (мабуть ви навіть бачили хештеги #тижденьчитання2023 чи #бутисвоїми під дописами), дискусії, публічні обговорення, зустрічі читацьких клубів тощо.

Кожному Тижню присвоюється своє гасло, і цьогорічне — «Бути своїм», яке повинно підкреслити важливість зв’язків між поколіннями, між літераторами та читачами, взагалі між усіма українцями. «Обличчям» же став Микола Хвильовий, чиє 130-річчя відзначатиметься 13 грудня.

Сучасна українська проза: які книжки ви могли пропустити у 2023 році?

У цій статті ми зібрали для вас 5 художніх книжок від українських авторів, які були опубліковані цього року. Слідкуйте за подальшими матеріалами, бо наша наступна добірка — зарубіжні художні книги, які були переведені на українську мову у 2023 році.

Колонія

Автор: Макс Кідрук

Макс Кідрук Жанр: Космічна фантастика

Космічна фантастика Видавництво: Бородатий Тамарин

Бородатий Тамарин Кількість сторінок: 904

Середина 22 сторіччя. Людство встигло не тільки пережити глобальні війни, катастрофи, пандемії, але й досягнути прогресу у колонізації Марсу. Червона планета давно заселена багатьма колоніями (до речі, серед них є і доволі великі українські — авжеж, хто ж ще здатен пристосувати Марс для сільського господарства?), а перше покоління, яке народилося марсіанами, вже встигло вирости. Але попри підкорення космосу, люди так і не навчилися домовлятися один з одним, тож конфлікт між Землею та Марсіанськими колоніями неминуч.

Книга доповнена ілюстраціями, схемами, картами, описами чисельних персонажів та зв’язків між ними, щоб полегшити досвід читання такої об’ємної історії.

Шалені авторки. Мала проза українських письменниць

Авторки: Леся Українка, Марко Вовчок, Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Людмила Старицька-Черняхівська, Ірина Вільде, Людмила Таран, Оксана Забужко, Уляна Кравченко, Наталя Романович-Ткаченко

Леся Українка, Марко Вовчок, Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Людмила Старицька-Черняхівська, Ірина Вільде, Людмила Таран, Оксана Забужко, Уляна Кравченко, Наталя Романович-Ткаченко Жанр: Класична проза

Класична проза Видавництво: Віхола

Віхола Кількість сторінок: 456

У української літератури є рішучий та сильний жіночий голос, що доводить ця збірка. Такі різні, і все одно ці письменниці дуже органічно виглядають під однією обкладинкою.

Якщо назва «Шалені авторки» здається вам знайомою, то ви можете бути знайомі з однойменним YouTube-каналом, який ведуть літературознавці Віра Агеєва та Ростислав Семків. Вони також прийняли участь у випуску і цієї книги.

Драбина

Авторка: Євгенія Кузнєцова

Євгенія Кузнєцова Жанр: Сучасна проза

Сучасна проза Видавництво: Видавництво Старого Лева

Видавництво Старого Лева Кількість сторінок: 280

Толік вже давно живе в Іспанії. Він багато працював і ось нарешті побудував будиночок своєї мрії. Одна проблема — невдовзі він став вже не таким затишним, як йому хотілося б, а в свою кімнату він потрапляє не через парадні двері, а через вікно, піднімаючись по драбині. Справа в тому, що вдома у Толіка опинився цілий натовп із родичів, їхніх друзів та домашніх улюбленців. Всі вони надто шумні. Всі вони надто охоче роздають поради, яких не просять. Всі вони вимушені були тікати від війні в Україні і російської окупації.

Євгенія Кузнєцова полюбилася читачам своїм легким слогом з приємним гумором вже після свого дебютного роману «Спитайте Мієчку». «Драбина» нічим не поступається їй у вмінні розповідати легко про важкі теми.

Бабуся вмирати не любила

Автор: Павло «Паштет» Белянський

Павло «Паштет» Белянський Перекладачка: Тетяна Кохановська

Тетяна Кохановська Жанр: Біографічна проза

Біографічна проза Видавництво: Vivat

Vivat Кількість сторінок: 224

Як живе типова родина з шахтарського містечка на Донбасі? Ось так і живе, точніше, виживає між війнами. І хоча автор пише перш за все про свою сім’ю, але багато луганчан та донеччан впізнають в персонажах себе.

Український читач вже знайомий із автором Павлом Белянським (або ж з блогером Пашею Паштетом), бо читали його попередній роман «Я працюю на цвинтарі» (або ж дивилися однойменний фільм). Наразі Павло служить в лавах ЗСУ.

За Перекопом є земля

Авторка: Анастасія Левкова

Анастасія Левкова Жанр: Історичний роман

Історичний роман Видавництво: Лабораторія

Лабораторія Кількість сторінок: 392

Крим на сторінках роману — це такий собі багатонаціональний плавильний котел. Головна героїня — етнічна росіянка, її подруга дитинства Аліє — киримли, а ще одна подруга Альона — українка. І саме у цьому плавильному котлі, вивчаючи історію півострова, традиції корінних народів, відносини з Україною і її сусідами, пройшовши шлях дорослішання від буремних дев’яностих до анексії, головна героїня знаходить себе і свою ідентичність.

Деякі літературознавці і критики вже називають цю книгу першим великим романом про Крим. Авторка майстерно та з великою любов’ю описує історію півострова, традиції та побут кримських татар, а також детально відображає події 2014 року.

Зображення: Pexels

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