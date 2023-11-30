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«Я працюю на цвинтарі»: смотрим кино с промокодом от SWEET.TV

«Я працюю на цвинтарі»: смотрим кино с промокодом от SWEET.TV

На пражском международном кинофестивале Febiofest эта лента боролась за звание «Лучшей комедии», а на Стокгольмском фестивале независимого кино — «Лучшей драмы». Так к какому же жанру относится «Я працюю на цвинтарі»? К обоим!

На первый взгляд может показаться, что у Саши (Виталий Салий) — кризис среднего возраста. Каждое утро он просыпается уже недовольным, после чего идет на ненавистную пробежку, добивая и так паршивое настроение. Он разведен, его бесит новый муж экс-супруги, он не хочет (или не может?) общаться с дочкой. Саша вообще ни с кем общаться не хочет, он не любит людей. Даже новую работу себе нашел такую, чтобы не докучали — на кладбище.

Если «клиенты» Сашу полностью устраивают (тихие и не болтают!), то необходимость общаться с их родственниками портит почти идеальную работу. У каждого есть своя история — теплая, искренняя, трагическая, опустошающая или даже неуклюжая и забавная, каждый хочет ее рассказать. Поэтому Саше приходится слушать других, отпускать ехидные комментарии и ждать, пока кто-нибудь будет готов выслушать и его трагическую историю.

С чего началось «Я працюю на цвинтарі»?

Все началось с постов, где блогер Павел «Паштет» Белянский делился с подписчиками своим опытом работы на кладбище. Постепенно все переросло в книгу «Я работаю на кладбище», а затем ее перевел на украинский язык Роман Коляда.

В 2019 году проект выиграл грант Украинского культурного фонда (УКФ) на съемки фильма в копродукции с Польшей. Фестивальная премьера состоялась в 2021 году, а в украинский прокат «Я працюю на цвинтарі» вышел осенью 2022 года.

Где посмотреть «Я працюю на цвинтарі»: получай промокод от SWEET.TV

Специально для читателей «Одесской жизни», онлайн-кинотеатр SWEET.TV дарит в подарок месяц топового тарифа L. 

Что в него входит? Это не просто приятный просмотр одного интересного фильма на вечер. Тариф L от SWEET.TV это:

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  • 10000+ фильмов, мультиков и сериалов без рекламы.
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Обратите внимание, что некоторые фильмы, например, премьерные, надо смотреть с доплатой. Но пользуясь тарифом L от SWEET.TV вы можете посмотреть «Я працюю на цвинтарі» и другие современные украинские фильмы бесплатно.

Как подключить подарочный тариф L:

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  4. Тариф считается подключенным с момента активации промокода. 

Приятного  просмотра! 

** код действует только для новых пользователей, и тех, у кого недавно закончилась подписка (более 30 дней)

Віталій Салій та Віктор Жданов у фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Ігор Цішкевич та Анна Іванова в фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Олексій Тритенко в фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Вікторія Городецькая в фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Кадр з фільму "Я працюю на цвинтарі"

Кадры из фильма «Я працюю на цвинтарі»

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