«Я працюю на цвинтарі»: смотрим кино с промокодом от SWEET.TV

На первый взгляд может показаться, что у Саши (Виталий Салий) — кризис среднего возраста. Каждое утро он просыпается уже недовольным, после чего идет на ненавистную пробежку, добивая и так паршивое настроение. Он разведен, его бесит новый муж экс-супруги, он не хочет (или не может?) общаться с дочкой. Саша вообще ни с кем общаться не хочет, он не любит людей. Даже новую работу себе нашел такую, чтобы не докучали — на кладбище.

Если «клиенты» Сашу полностью устраивают (тихие и не болтают!), то необходимость общаться с их родственниками портит почти идеальную работу. У каждого есть своя история — теплая, искренняя, трагическая, опустошающая или даже неуклюжая и забавная, каждый хочет ее рассказать. Поэтому Саше приходится слушать других, отпускать ехидные комментарии и ждать, пока кто-нибудь будет готов выслушать и его трагическую историю.

С чего началось «Я працюю на цвинтарі»?

Все началось с постов, где блогер Павел «Паштет» Белянский делился с подписчиками своим опытом работы на кладбище. Постепенно все переросло в книгу «Я работаю на кладбище», а затем ее перевел на украинский язык Роман Коляда.

В 2019 году проект выиграл грант Украинского культурного фонда (УКФ) на съемки фильма в копродукции с Польшей. Фестивальная премьера состоялась в 2021 году, а в украинский прокат «Я працюю на цвинтарі» вышел осенью 2022 года.

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Кадры из фильма «Я працюю на цвинтарі»

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