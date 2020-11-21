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На страже здоровья: как витамин D помогает бороться с бактериями и вирусами?

На страже здоровья: как витамин D помогает бороться с бактериями и вирусами?

В Одессе стали появляться слухи, что из аптек исчезли витамины группы D и антибиотики, которые помогают при коронавирусе. Мы прошли по аптекам города, и оказалось, что ни с витаминами, ни с антибиотиками проблем нет – запасы лекарств пополняются оперативно. Впрочем, страхи одесситов вполне обоснованы – нехватка в организме витаминов может нанести серьезный вред здоровью, особенно когда необходимо поддерживать в рабочем состоянии иммунитет. За его работу, в частности, отвечает витамин D. Что же это за витамин и чем грозит его дефицит?

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Витамин D необходим для укрепления иммунитета

Витамин D бывает двух видов – D2, или эргокальциферол, и D3, или холекальциферол. Эргокальциферол может поступать в организм только с пищей, а холекальциферол вырабатывается кожей человека также под
воздействием солнечного света. Летом наша кожа вырабатывает витамин D естественным образом, но так как ультрафиолет может вызвать рак кожи, гораздо безопаснее получать его из продуктов и добавок.

До недавнего времени считалось, что витамин D нужен только для укрепления костей, однако последние исследования показали, что он важен для всего организма. И самое главное – иммунная система без него не может бороться с бактериями и вирусами. Кроме этого, он полезен для лечения диабета, гипертонии, рассеянного склероза и некоторых видов рака.

Дефицит витамина D бывает и у южан

Дефицит витамина D возникает по разным причинам. Обычно его содержание в организме максимально высокое в конце лета, а в конце зимы опускается до минимума. Однако даже на юге в теплое время года наш организм не успевает получить нужное количество витамина.

Кроме солнечного света, человек может получать витамин D из продуктов. Лучшим его источником можно назвать жирные сорта рыбы, печень трески и дрожжи. На втором месте – говяжья печень, сыр, яичные желтки, сливочное масло. Кроме того, большое количество эргокальциферола содержится в грибах лисичках, но только в тех, которые выросли в естественных условиях.

Однако подсчитать, сколько витамина вы получили из продуктов, очень сложно, поэтому в аптеке можно приобрести препараты с витамином D и восполнить запасы своего организма.

Сколько витамина D нужно организму?

О нехватке витамина D может свидетельствовать боль в костях, судороги, частые простудные заболевания, кариес, когнитивные расстройства. Да и так называемая зимняя хандра терзает нас именно при дефиците эргокальциферола.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать от 200 до 600 МЕ (международных единиц) витамина D в сутки, в зависимости от возраста и национальных рекомендаций. По данным министерства здравоохранения США, нужна иная дозировка – от 800 до 4000 МЕ в сутки.

При этом нужно знать, что необходимое количество витамина D зависит от многих факторов. Например, пожилому человеку требуется одна доза витамина, ребенку – другая, а тем, у кого в рационе регулярно присутствуют продукты, богатые витамином D, – третья. Кроме того, имеет значение вес человека, наличие или отсутствие различных заболеваний, а также лекарства, которые он, возможно, принимает. Поэтому дозировку в каждом конкретном случае должен подбирать исключительно лечащий врач.

Помогает ли витамин D при коронавирусе?

Сейчас стали говорить о связи витамина D с заболеваемостью коронавирусом. Исследования показали, что люди с дефицитом витамина D могут тяжелее переносить заболевание, так как он оказывает прямое влияние на иммунитет. И хотя ВОЗ считает, что исследований в этом направлении еще недостаточно, некоторые врачи назначают витамин D для профилактики и лечения коронавируса.

Бесконтрольный прием витамина D может навредить организму

Витамины бесконтрольно принимать нельзя – переизбыток любого из них, как и его дефицит, может навредить. К примеру, длительное употребление больших доз витамина D может привести к отложению кальция в почках, сердце, легких, сосудах. Поэтому перед началом приема нужно поговорить с врачом и сдать анализы.

В Великобритании витамин D будут раздавать бесплатно

Премьер-министр Великобритании на заседании палаты общин предложил бесплатно раздавать витамин D жителям страны для компенсации недостатка солнечного света и защиты от респираторных инфекций. Такое же решение было принято и в Шотландии – наиболее уязвимым слоям населения для повышения иммунитета будут выдавать запас пищевых добавок, содержащих витамин D, на четыре месяца.

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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