Корень имбиря: на что способна эта пряность?

Сегодня имбирь – одна из самых популярных пряностей. Его применяют в кулинарии, им лечат «страшные» недуги. Узнайте, как лучше использовать корень-целитель в быту, кому он противопоказан и нужно ли за пряность платить большие деньги.

О целебных свойствах «золотого» корня

Корень имбиря известен своими лечебными свойствами еще с древних времен. Сегодня его широко используют в кулинарии, медицине и косметологии. Эта пряность содержит практически все макроэлементы, витамины группы В, С, Е, эфирные масла. Но самое главное – имбирь полезен при простуде. Он обладает согревающим эффектом, особенно в сочетании с медом и лимоном. Но, кроме этого, он разрушает раковые клетки, повышает уровень коллагена, который улучшает состояние кожи, и даже омолаживает ее. Имбирь положительно влияет на пищеварение, помогает снять тошноту, желудочные боли и боль в мышцах.

Однако пряность не рекомендуется употреблять тем, у кого проблемы со слизистой желудка и кишечника, особенно при язвах или гастрите. Также употребление корня имбиря плохо отражается на печени и желчном пузыре, если эти органы поражены. Стоит отказаться от этой приправы людям, склонным к повышенному давлению и проблемам с сердцем – имбирь усиливает кровоток. Кроме того, корнеплод нельзя есть при высокой температуре.

Какой имбирь выбрать?

Сегодня корень имбиря продается в нескольких видах: свежим, молотым и маринованным.

Для использования в качестве специи хорошо подойдет молотый (сушеный) корень. При покупке важно, чтобы в упаковке не было запотеваний и плесени, а в приправе – комочков. Стоит такой вид имбиря в супермаркете и на рынке от 20 до 40 гривен за 100 грамм.

Для лечебных целей лучше выбирать свежий имбирь. Если корень суховат, сморщен или начинает подгнивать – его не стоит покупать. Здоровый имбирь тяжелый, твердый и полон сока. На базаре за такой имбирь просят 150 гривен за килограмм, если повезет, можно найти и за 75 гривен. В магазинах цена – от 90 до 97 гривен за кило.

Маринованный имбирь подходит и для кулинарии, и для профилактики заболеваний. Цвет маринада должен быть прозрачным, мутный маринад со взвесью – признак некачественного продукта. В супермаркете маринованный имбирь стоит от 30 гривен за 100 грамм, на рынках – от 25 гривен за 100 грамм.

Что может заменить имбирь?

Имбирь повышает иммунитет и эффективен при гриппе, простуде или ОРВИ. Но главное – он помогает снизить вероятность заболевания благодаря фитонцидам – природным эфирам, имеющим горький, острый и пряный вкус.

Кроме недешевого имбиря, фитонцидами богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста. Не менее полезна в сезон простуды и куркума. Ее даже называют первым противовоспалительным средством.

Имбирь в быту

Укрепляет ногти и способствует их росту: смешайте несколько капель эфирного масла имбиря и лимона с оливковым или с кокосовым маслом. Применяйте как крем для рук 1-2 раза в неделю.

Улучшает метаболизм и снижает аппетит: смешайте тертый имбирь со стаканом кефира, щепоткой корицы и красного перца и выпейте коктейль за 30 минут до приема пищи.

Эффективен для решения проблем с кожей: смешать 1 чайную ложку тертого имбиря с 1 чайной ложкой меда и нанести маску на лицо или тело на 30 минут.

Стимулирует рост волос и предотвращает появление перхоти: смешайте тертый имбирь с маслом жожоба и массажными движениями нанесите на кожу головы и волосы. Оставьте маску на 30-40 минут.

Помогает при болях в спине и суставах: порошок имбиря развести кипяченой водой до консистенции сметаны, полученную мазь использовать в виде компрессов. Также можно использовать тертый корень.

Снимает усталость и расслабляет: в 1 литре воды прокипятить 10 минут 2-3 столовые ложки тертого свежего корня имбиря. Остудить, процедить сок и влить в ванную.

Фото: VokrugSada.ru