В Суворовском районе Одессы в ночь на воскресенье отключат свет

В ночь с субботы, 21 ноября, на воскресенье, 22 ноября, в Суворовском районе Одессы планируют отключить свет.
По информации Одесского горсовета, с 22:00 21 ноября до 06:00 22 ноября компания «ДТЭК Одесские Электросети» планирует провести ремонтные работы на кабельном канале подстанции «Лузановка».
На время проведения работ будут частично обесточены такие адреса:
- Николаевская дорога, 168, 257, 259, 265, 279, 281, 283, 287, 289, 289а, 291, 295, 301, 301а, 303, 305а, 307, 309;
- ул. Лузановская, 59, 60, 60а, 61, 63, 98, 100, 102, 104, 84,88, 92, 58, 94, 65а, 66а, 65, 67, 71, 106, 108, 110;
- Южная дорога, 2-64, 36;
- ул. Садовая, 1а-6а;
- ул. Молодогвардейская, 1-59;
- ул. Малая Садовая, все дома;
- ул. Большая Садовая, все дома;
- ул. Леси Украинки, 3-23, 4-24, 25-29, 26-34;
- пер. Державина, 3-23, 4-22, 24, 26, 27, 36;
- ул. Капитана Кузнецова, 3-11, 4-14;
- 1-й Крымский пер., все дома;
- пер. Керченский, все дома;
- ул. Кишинёвская, 2, 4-16, 11;
- ул. Крымская, 29-43, 34-62;
- ул. Донецкая, 26-38, 29-37;
- ул. Ростовская, 2-68, 19-65;
- пер. Леси Украинки, 13-41, 10-26;
- ул. Южная, 1-65, 73, 5-23;
- ул. Дунаевского, все дома;
- 1-й Дунаевский пер., все дома;
- ул. Наклонная, 1-31, 2-50;
- пер. Одесский, все дома;
- ул. Сортировочная, 36г, 40, 42;
- ул. Красная, 3-11;
- Детский центр «Чайка»;
- УДЦ «Молодая гвардия»;
- магазин «АТБ»;
- Гостиный двор «Дом Павловых»;
- АЗС «Алькор»;
- АЗС «Альянс»;
- школа № 23;
- детский сад № 21;
- отель «Оазис»;
- санаторий «Куяльник» им. Пирогова;
- завод «Куяльник»;
- завод «Продмаш»;
- универсам «Честор».