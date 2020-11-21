Новости Одессы и Одесской области

В Суворовском районе Одессы в ночь на воскресенье отключат свет

В Суворовском районе Одессы в ночь на воскресенье отключат свет

В ночь с субботы, 21 ноября, на воскресенье, 22 ноября, в Суворовском районе Одессы планируют отключить свет.

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По информации Одесского горсовета, с 22:00 21 ноября до 06:00 22 ноября компания «ДТЭК Одесские Электросети» планирует провести ремонтные работы на кабельном канале подстанции «Лузановка».

На время проведения работ будут частично обесточены такие адреса:

  • Николаевская дорога, 168, 257, 259, 265, 279, 281, 283, 287, 289, 289а, 291, 295, 301, 301а, 303, 305а, 307, 309;
  • ул. Лузановская, 59, 60, 60а, 61, 63, 98, 100, 102, 104, 84,88, 92, 58, 94, 65а, 66а, 65, 67, 71, 106, 108, 110;
  • Южная дорога, 2-64, 36;
  • ул. Садовая, 1а-6а;
  • ул. Молодогвардейская, 1-59;
  • ул. Малая Садовая, все дома;
  • ул. Большая Садовая, все дома;
  • ул. Леси Украинки, 3-23, 4-24, 25-29, 26-34;
  • пер. Державина, 3-23, 4-22, 24, 26, 27, 36;
  • ул. Капитана Кузнецова, 3-11, 4-14;
  • 1-й Крымский пер., все дома;
  • пер. Керченский, все дома;
  • ул. Кишинёвская, 2, 4-16, 11;
  • ул. Крымская, 29-43, 34-62;
  • ул. Донецкая, 26-38, 29-37;
  • ул. Ростовская, 2-68, 19-65;
  • пер. Леси Украинки, 13-41, 10-26;
  • ул. Южная, 1-65, 73, 5-23;
  • ул. Дунаевского, все дома;
  • 1-й Дунаевский пер., все дома;
  • ул. Наклонная, 1-31, 2-50;
  • пер. Одесский, все дома;
  • ул. Сортировочная, 36г, 40, 42;
  • ул. Красная, 3-11;
  • Детский центр «Чайка»;
  • УДЦ «Молодая гвардия»;
  • магазин «АТБ»;
  • Гостиный двор «Дом Павловых»;
  • АЗС «Алькор»;
  • АЗС «Альянс»;
  • школа № 23;
  • детский сад № 21;
  • отель «Оазис»;
  • санаторий «Куяльник» им. Пирогова;
  • завод «Куяльник»;
  • завод «Продмаш»;
  • универсам «Честор».
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Редакция ПРОФИЛЬ

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