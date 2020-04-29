Как укрепить иммунитет

Иммунитет – это щит от многих болезней. Но, к сожалению, неправильный образ жизни, постоянные стрессы, сидячая работа, отсутствие физических нагрузок приводят к ослаблению нашего организма. И он становится легкой добычей для различных вирусов, микробов и бактерий.

Чтобы этого не случилось, важно следить за своим здоровьем. И начинать нужно с правильного сбалансированного питания. Не зря ведь древнегреческий целитель и врач Гиппократ говорил, что мы то, что мы едим.

Продукты для здоровья

Давайте разберемся, какие продукты нужно включать в свой рацион, чтобы быть здоровым.

Начнем, пожалуй, с меда. В нем содержаться витамины А, В, С, Е, К и фолиевая кислота. Он благоприятно воздействует на дыхательную систему, борется с вирусами, укрепляет зубы и кости. Но пользу принесет только натуральный мед.

Цитрусовые – лидеры по содержанию витамина С, который не только защищает наш организм от простудных заболеваний, но и продлевает молодость.

Важны для иммунитета и молочные продукты – ряженка, кефир. В них содержатся пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника, выводят шлаки из организма.

Орехи – источник жирных кислот омега-3 и растительного белка, последний, кстати, в отличие от белка в мясе не провоцирует зашлакованность организма. Также в орехах есть калий, фосфор и магний, которые благотворно влияют на иммунитет и его защитные свойства.

Не стоит забывать о фруктах и ягодах. Так, малина чистит сосуды и выводит из организма плохой холестерин. Смородина насыщает нашу кожу коллагеном, тем самым, сохраняя молодость. Яблоки предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и повышают сопротивляемость организма к вредоносным бактериям и вирусам.

Но поднятие иммунитета с помощью продуктов питания достаточно длительный процесс, здесь срабатывает накопительная система. Более быстрый эффект можно получить, дополняя правильный рацион витаминами в таблетках. Их можно найти в аптеках, специализированных магазинах, в разделе «Товары для укрепления иммунитета» на Медтехнике.

Кроме витаминов в таблетках хороший эффект дает применение растительных добавок в виде чая или настоек.

Растительные добавки и настойки

Для защиты организма от простуды и респираторных инфекций используют эхинацею пурпурную. В ней содержатся полисахариды, которые помогают вырабатывать противовирусное вещество интерферон.

Активизировать физические силы и умственные способности можно с помощью женьшеня. Также он позитивно влияет на психическое состояние, выводит из депрессии.

Прополис – отличный иммуномодулятор, причем натуральный. Прополис не уничтожает инфекцию, он укрепляет иммунитет и не дает попасть ей внутрь организма.

Повысить жизненный тонус, нормализовать обменные процессы, улучшить зрение поможет маточное молочко. Этот продукт жизнедеятельности пчел – настоящая панацея и просто находка для укрепления иммунитета.

Конечно, кроме сбалансированного питания необходимо чаще гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, настраивать себя на позитив, и результат не заставит себя долго ждать.

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