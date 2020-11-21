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Одесский суд оштрафовал на 17 тысяч водителя маршрутки

Одесский суд оштрафовал на 17 тысяч водителя маршрутки

Приморский районный суд Одессы оштрафовал водителя маршрутки за нарушение правил перевозки во время карантина.

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Как сообщили в пресс-службе суда, 24 сентября водитель перевозил в маршрутке, следовавшей по проспекту Шевченко, 32 пассажира вместо положенных 22-х по количеству сидячих мест. К тому же, 10 пассажиров были без масок.

В тот же день патрульные полицейские составили на нарушителя административный протокол. А вчера, 20 ноября, суд признал водителя виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Киевский районный суд Одессы оштрафовал на 17 тысяч гривен уличного продавца за торговлю продуктами питания без маски.

Напомним, с сегодняшнего дня вступает в силу закон об административной ответственности за пребывание в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной зашиты. Теперь пренебрегающими масками украинцам грозит штраф в размере от 170 до 255 гривен.

Читайте также: Украинцев без масок собрались штрафовать, не определившись с понятием «общественное место».

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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