Несмотря на то, что художник много времени уделяет своему призванию — преподает студентам в Измаильском государственном гуманитарном университете, создает картины, проводит персональные выставки, он с увлечением работает в собственном саду.

Большой семье нужен сад

В семье Ивана Шишмана восемь детей. Старшая Злата закончила магистратуру Института живописи Одесской академии строительства и архитектуры. Параскева — студентка Национальной академии искусств Украины. В этом году в это заведение поступила еще одна дочь.

Большая семья обогатилась уже и тремя внуками. Поэтому, чтобы дети питались полезно и вкусно, хозяин решил на участке возле дома посадить сад — яблони, груши, айву, хурму и, конечно же, виноград.

Иван Иванович учился у родителей работать на земле. А теперь учит этому своих детей. Когда отец Ивана Шишмана получил этот участок как работник судоремонтного завода, здесь росла только черешня какого-то редкого французского сорта, которую не атакуют черви. А теперь в саду растут не только разные виды фруктовых деревьев, но и сорта — чтобы их плодами можно было лакомиться до поздней осени.

— Мне не хватает времени работать в саду профессионально, но как любитель я обращаюсь за советом к специалистам. Благодаря им умею обрезать виноград, ухаживать за деревьями. Ведь не каждый виноград даже обрезается одинаково, а в зависимости от сорта и формирования кустов, — отметил художник.

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Без вмешательства в природную красоту — босиком по траве

Измаильский художник не вмешивается в природную красоту своего сада, даже дорожками из камней не застилает, чтобы земля могла дышать. Вместо них тропинка летом покрывается травой, по которой домочадцы с удовольствием ходят босиком.

— Здесь также растут полезные травы, которым не мешаем. Мы сами создаем вокруг себя красоту и наполняемся ею. За большим урожаем мы не гонимся — хватает и поесть, и яблочный уксус сделать, и друзей угостить.

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Из плена дедушка вернулся на экипажах с подарками

А еще Иван Иванович с легкостью может отличить хорошее вино от плохого — по вкусу и внешнему виду. Этому он научился от своих дедушек. Кстати, братья его бабушки когда-то даже осваивали виноделие во Франции.

Любовь к родной земле передается в семье от поколения к поколению. Художник рассказал о своем дедушке, который в начале XX века вернулся из плена из Германии — там ему пришлось работать в одном имении. Так он приехал на двух экипажах — один полный с подарками, другим правил сам в смокинге и цилиндре. За его исправную работу человек, у которого он работал, предложил ему забрать семью и переехать к нему, чтобы стать наследником имения. Но бабушка Ивана Шишмана отказалась, ведь не хотела покидать место, где родилась.

— Знаете, я, как и моя бабушка, тоже считаю, что больше пользы принесу именно на родной земле. Надо любить наших людей, эту землю, на которой живешь, и не искать добра в другом месте, — убежден Иван Иванович.

На снимках: Иван Шишман в своем саду

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