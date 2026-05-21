Ключевые моменты:

Журналистка инкогнито обратилась в стоматологию Одессы как пациентка с удостоверением УБД

В клинике бесплатно провели осмотр, рентген и лечение зубов без требований доплаты

Врач прямо объяснила: за ветеранов платит НСЗУ, а не сам пациент

В 2025 году государство увеличило предельную сумму компенсации за стоматологические услуги для военных и ветеранов

Тема бесплатного лечения для ветеранов давно вызывает недоверие: люди часто ожидают скрытых платежей даже там, где услуги официально гарантирует государство. Именно поэтому корреспондентка «Одесской жизни» решила лично пройти весь путь пациента — от регистратуры до стоматологического кресла. Репортаж основан на реальном визите в одесскую клинику, общении с медиками и собственном опыте лечения.

Основанием для проверки стала государственная программа, которую в 2024 году запустили Министерство здравоохранения Украины и НСЗУ. Она предусматривает бесплатную стоматологическую помощь и зубопротезирование для участников боевых действий, военнослужащих и людей с инвалидностью вследствие войны. В перечень входят обследование, рентген, лечение и протезирование.

Во время проверки журналистка намеренно несколько раз уточняла, нужно ли доплачивать за «лучшие» материалы или пломбы. В ответ врач объяснила, что услуги покрывает НСЗУ, а денег с ветеранов в этом учреждении не берут. Репортаж также содержит практические советы: какие документы нужны, как найти клинику с договором НСЗУ и куда обращаться с жалобами.

Шаг первый. Идём в стоматологию

Стряхнув пыль со своего удостоверения УБД, я решила проверить подлинность и полноту этих услуг, тем более что некоторые мои зубы уже давно ждали встречи с зубной феей. Последний раз стоматологию я посещала в далёком 2013-м, поэтому заранее мне было жалко врача, которому придётся колдовать над моей ротовой полостью. Для проверки я выбрала ближайшую к дому клинику.

В регистратуре у меня попросили документы и сразу на месте сделали копии (это заботливо, ведь некоторым ветеранам тяжело передвигаться — значит искать ближайший копи-центр не нужно). Спросив, какие именно услуги мне необходимы, несколько раз предложили и зубопротезирование (слава Богу, хотя бы этих проблем у меня нет). Оформление медицинской карты заняло в общей сложности минут десять.

Смысла требовать запись к какому-то конкретному врачу у меня не было, ведь раньше услугами этого учреждения я не пользовалась. Поэтому сразу согласилась на кандидатуру, которую мне предложили в регистратуре.

— Елена Сергеевна, девочку возьмёте по УБД? (Отдельная благодарность сотруднице регистратуры за «девочку»).

— Конечно, возьму.

Сначала осмотр, чтобы определить «объём работ». Он оказался больше, чем я себе представляла, и дополнительно потребовал рентгена. К слову, его сделали быстро и бесплатно.

Шаг второй. Обследование и варианты оплаты

В целом меня ждали несколько визитов к Елене Сергеевне.

— А можно мне всё за один раз? — спросила я у врача и объяснила, что через неделю меня ждёт оперативное вмешательство, поэтому растягивать лечение во времени проблематично.

— Хорошо, давайте завтра пораньше, не волнуйтесь, всё успеем.

Провокационный журналист победил во мне пациента, поэтому сразу интересуюсь качеством «государственного» материала и объясняю, что у меня есть возможность выбрать лучший — за определённую доплату.

— Мы с ветеранов денег не берём, за вас платит НСЗУ. Я вам поставлю хорошую пломбу. До завтра.

Во мне начал понемногу умирать циник, однако решил подождать до завтра: вдруг во время лечения всплывут какие-то нюансы?

Шаг третий. Лечение без денег

На следующее утро, удобно расположившись, насколько это возможно, в стоматологическом кресле, я сделала то, что журналист делает редко, — раскрыла рот и… замолчала. От обезболивающего я отказалась и под волшебный звук бормашины (не уверена в правильности названия, пусть простят меня специалисты) подумала: «И зачем я выбрала именно эту тему?»

Хотя на самом деле больно не было, зато отношение оказалось удивительно профессиональным и человечным: каждый этап работы врач комментировала, время от времени давала передышку моей открытой челюсти и хвалила за терпение и выдержку.

Во время одной из таких коротких пауз я ещё раз переспросила: может быть, стоит поставить пломбу получше за дополнительную компенсацию? Внутренний журналистский циник всё же снова огрызнулся, однако умер, потому что намёка на оплату так и не получил.

Более трёх часов работы — и я вижу результат, который полностью устроил и врача, и меня.

— Если будет время, придите ко мне ещё раз, посмотрим, всё ли хорошо. И вообще, хотя бы раз в год приходите.

— Спасибо, обязательно.

О том, что этот визит, кроме лечебной, имел ещё одну цель, я сообщила Елене через несколько дней.

— Так это вы под прикрытием работали? Никогда бы не догадалась!

Итоги: программа в Одессе работает

Обычно в таких репортажных проверках я всегда нахожу «ложку дёгтя», причём объективную. Но не в этот раз.

Стоматологические услуги в Одессе, по крайней мере в этом учреждении, — бесплатные, отношение — человечное, а врачи — профессиональные. Искренне спасибо.

Советы от пациента: как получить бесплатные стоматологические услуги в Одессе

Напоследок несколько советов по получению бесплатных стоматологических услуг для ветеранов:

выберите учреждение, которое имеет договор с НСЗУ (список есть на сайте организации);

хотя льготные категории обслуживаются вне очереди, лучше предварительно позвонить в учреждение и уточнить детали будущего лечения;

чтобы оформить медкарту, нужно предоставить копии (на всякий случай лучше сделать их заранее) и предъявить оригиналы необходимых документов: паспорт (если ID-карта, то справку о регистрации), РНОКПП, удостоверение (УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, военный билет);

написать заявление.

Отдельно отмечу, что в 2025 году предельная стоимость услуг по зубопротезированию, которые государство оплачивает за каждого пациента, выросла до 34966 гривен, а предельная стоимость плановой стоматологической помощи — до 24952 гривен.

Возможно, мне повезло с учреждением и врачом. Если вам повезёт меньше, с дополнительными вопросами или жалобами обращайтесь в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

И помните — за ваше лечение платит государство.

