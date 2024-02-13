Спортсмены из Арциза вошли в сборную Одесской области

Самое большое село Одесской области разделено необычным образом, имеет катакомбы и другие диковинки Одним из самых больших сел Одесщины считается Кубей. Особенность населенного пункта – его национальный состав. Живут тут болгары и гагаузы. Каждый народ занимает свою часть села. А еще там есть катакомбы, особый музей с сюрпризом, этнофестиваль и уникальные традиции. ПОДРОБНЕЕ

На главной транспортной магистрали Одесской области ремонтируют аварийный мост Ремонт аварийного моста на автодороге Одесса-Рени возле села Холмское Болградского района подходят к завершению. Сейчас дорожники покрывают проезжую часть моста асфальтом. ПОДРОБНЕЕ

Мастерица из Одесской области творит чудеса: 100 икон из бисера, обереги и картины, а для ВСУ — особые подарки Галина Царан живет в селе Пирожная Кодымской громады. Мастерица овладела непростой техникой вышивания бисером. И начала создавать удивительные иконы, обереги и картины в этой технике. Но сейчас на творчество остается мало времени — вместе с односельчанами Галина делает окопные свечи и вкусные консервы для наших защитников из Сил обороны. ПОДРОБНЕЕ