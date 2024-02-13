Новости Одессы и Одесской области

Спортсмены из Арциза вошли в сборную Одесской области

Спортсмены из Арциза вошли в сборную Одесской области

В конце января в Одессе проходил открытый чемпионат Одесской области по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет. Участниками спортивных соревнований были и воспитанники секции самбо и дзюдо Арцизской ДЮСШ.

— В соревнованиях принимали участие пять наших воспитанников: Кирилл Куртев, Сергей Галкин, Алексей Сердюк, Илья Лозанюк и Татьяна Фоменко, — рассказал директор Арцизской спортивной школы Сергей Лозанюк.

Дзюдоисты Илья Лозанюк и Татьяна Фоменко заняли 3-е место, и таким образом, по итогам соревнований, вошли в состав сборной Одесской области по дзюдо.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить