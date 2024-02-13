Спортсмены из Арциза вошли в сборную Одесской области

В конце января в Одессе проходил открытый чемпионат Одесской области по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет. Участниками спортивных соревнований были и воспитанники секции самбо и дзюдо Арцизской ДЮСШ.
— В соревнованиях принимали участие пять наших воспитанников: Кирилл Куртев, Сергей Галкин, Алексей Сердюк, Илья Лозанюк и Татьяна Фоменко, — рассказал директор Арцизской спортивной школы Сергей Лозанюк.
Дзюдоисты Илья Лозанюк и Татьяна Фоменко заняли 3-е место, и таким образом, по итогам соревнований, вошли в состав сборной Одесской области по дзюдо.