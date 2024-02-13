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В День влюбленных одесситов может подмочить – прогноз погоды на 14 февраля

В День влюбленных одесситов может подмочить – прогноз погоды на 14 февраля

Завтра, в среду, 14 февраля, день, когда многие отмечают День всех влюбленных, погода в Одессе и Одесской области обещает быть хоть и облачной и местами немного дождливой, но при этом достаточно теплой для зимы. В то же время ночью и утром вероятен сильный туман.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 14 февраля

Синоптики прогнозируют на завтра в Одессе облачную погоду. Временами небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 14 февраля

В Одесской области эта среда будет облачной. Временами небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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