В День влюбленных одесситов может подмочить – прогноз погоды на 14 февраля

Завтра, в среду, 14 февраля, день, когда многие отмечают День всех влюбленных, погода в Одессе и Одесской области обещает быть хоть и облачной и местами немного дождливой, но при этом достаточно теплой для зимы. В то же время ночью и утром вероятен сильный туман.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Прогноз погоды в Одессе на 14 февраля Синоптики прогнозируют на завтра в Одессе облачную погоду. Временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С тепла. Еще по теме: Этой ночью Одесской области угрожает опасное природное явление Прогноз погоды в Одесской области на 14 февраля В Одесской области эта среда будет облачной. Временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С тепла. На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Фото Марии Котовой