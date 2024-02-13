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Музейні таємниці: етюд Киріака Костанді до «зниклої» картини

Музейні таємниці: етюд Киріака Костанді до «зниклої» картини

«Куточок Костанді» – так називається одна з експозицій Кав’ярні-музею «Стара Одеса». Серед робіт майстра – його незакінчений етюд, з яким і пов’язана загадкова історія.

Хто це у сукні з бантом?

Про «Стару Одесу» – гостинну кав’ярню-музей, що нещодавно відкрилась в Одесі, «Одеське життя» вже розповідало своїм читачам.

Якщо про музейні таємниці, то тут майже кожний автентичний експонат зберігає якусь свою таїну. Але ж цей етюд Кіріака Костанді…

Этюд в картине Костанди

Етюд до картини «Світла хмара», що зберігається у Музеї-кафе «Стара Одеса»

Ми бачимо на полотні дерева та лише частину сукні з бантом. Самої героїні ще не має, бо ж етюд незакінчений.

Основатель Музея-кафе "Старая Одесса" Петр Манелис

Петро Манелис

Засновник «Старої Одеси» Петро Манелис розповідає, що цей етюд був зроблений Костанді до своєї картини «Світла хмара». Сама картина виставлялась (і неодноразово!). Про це є згадка у «Ниві» – популярному щотижневому журналі середини XIX-початку XX століття з додатками (журнал – теж експонат «Старої Одеси»).

А де сама картина Костанді?

Петро показує мені цей журнал за 1910 рік. А ще демонструє не менші цінний експонат музею, пов’язаний з полотном «Світла хмара». Це світлина (звісно, чорно-біла), де ми можемо побачити саму картину. Садиба, квіти, дві молоді жінки бавляться з маленькою дитиною. Тиша, спокій, радість… А ту світлу хмаринку майже не розгледіти.

Фотография к картине «Светлое облако»,

Світлина картини «Світла хмара», зроблена К.Костанді

У чому цінність цієї світлини? Її зробив сам Костанді.

А де ж сама картина? Як розповідає Петро Манелис, її свого часу (1910-ті роки) купив відомий промисловець та колекціонер А.Анатра. Потім він вивіз її за кордон.

Экспонат музея "Старая Одесса"
Экспонат музея "Старая Одесса"2
Экспонат музея "Старая Одесса"

Що далі? А далі «просто»:

– Місцеперебування картини «Світла хмара» не відоме. Її сліди зникли, – додає Петро.

Тож і можемо ми тепер лише придивитись до деталей незакінченого етюду до картини та побачити її лише на чорно-білій фотографії…

Справжня знахідка і велика радість

Але ж це ще не все. Могли ми й етюд, і фотографію не побачити, якби не одна загадкова історія, яку розповів Петро Манелис.

– Сама картина була вивезена за кордон, етюд залишався в сім’ї Костанді. Комусь щось з робіт дарувалось. А коли почались важкі часи, сім’я вимушена була щось і продавати.

Так – дуже по-різному – складалася доля робіт Костанді…

– Щодо цього етюду до картини «Світла хмара», то тут ціла історія… Він, як і фото самої картини, що зробив Костанді, довгі роки пролежали серед різних речей і дрібниць в гаражі одного одесита. Він не знав, хто автор цього незакінченого етюду та фотографії самого полотна.

Одного разу мені показали й етюд, і світлину. Я одразу згадав ілюстрацію в «Ниві». Потім зі знайомим мистецтвознавцем ми все побачене зіставили. Це була справжня знахідка і велика радість! Я придбав в того одесита і незакінчений етюд Костанді до «Світлої хмари», і фотографію «зниклої» картини, яку зробив сам художник (на зворотній стороні фотографії печатка з прізвищем Костанді), – розповідає Петро.

Фото картины в журнале "Нива"

Світлина картини «Світла хмара» у журналі «Нива» 1910 р.

…Завітаєте у кав’ярню-музей «Стара Одеса» – придивіться до давнього етюду і старої світлини, які завдяки колекціонеру отримали своє друге життя.

Такі вони – музейні таємниці…

До речі, нагадаю, що в Одесі є пам’ятник Киріаку Костанді. Він теж немов трохи «сховався», бо знаходиться не вулиці, а у дворі дома на Пастера, 44.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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