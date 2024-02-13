Музейні таємниці: етюд Киріака Костанді до «зниклої» картини

Хто це у сукні з бантом?

Про «Стару Одесу» – гостинну кав’ярню-музей, що нещодавно відкрилась в Одесі, «Одеське життя» вже розповідало своїм читачам.

Якщо про музейні таємниці, то тут майже кожний автентичний експонат зберігає якусь свою таїну. Але ж цей етюд Кіріака Костанді…

Ми бачимо на полотні дерева та лише частину сукні з бантом. Самої героїні ще не має, бо ж етюд незакінчений.

Засновник «Старої Одеси» Петро Манелис розповідає, що цей етюд був зроблений Костанді до своєї картини «Світла хмара». Сама картина виставлялась (і неодноразово!). Про це є згадка у «Ниві» – популярному щотижневому журналі середини XIX-початку XX століття з додатками (журнал – теж експонат «Старої Одеси»).

А де сама картина Костанді?

Петро показує мені цей журнал за 1910 рік. А ще демонструє не менші цінний експонат музею, пов’язаний з полотном «Світла хмара». Це світлина (звісно, чорно-біла), де ми можемо побачити саму картину. Садиба, квіти, дві молоді жінки бавляться з маленькою дитиною. Тиша, спокій, радість… А ту світлу хмаринку майже не розгледіти.

У чому цінність цієї світлини? Її зробив сам Костанді.

А де ж сама картина? Як розповідає Петро Манелис, її свого часу (1910-ті роки) купив відомий промисловець та колекціонер А.Анатра. Потім він вивіз її за кордон.

Що далі? А далі «просто»:

– Місцеперебування картини «Світла хмара» не відоме. Її сліди зникли, – додає Петро.

Тож і можемо ми тепер лише придивитись до деталей незакінченого етюду до картини та побачити її лише на чорно-білій фотографії…

Справжня знахідка і велика радість

Але ж це ще не все. Могли ми й етюд, і фотографію не побачити, якби не одна загадкова історія, яку розповів Петро Манелис.

– Сама картина була вивезена за кордон, етюд залишався в сім’ї Костанді. Комусь щось з робіт дарувалось. А коли почались важкі часи, сім’я вимушена була щось і продавати.

Так – дуже по-різному – складалася доля робіт Костанді…

– Щодо цього етюду до картини «Світла хмара», то тут ціла історія… Він, як і фото самої картини, що зробив Костанді, довгі роки пролежали серед різних речей і дрібниць в гаражі одного одесита. Він не знав, хто автор цього незакінченого етюду та фотографії самого полотна.

Одного разу мені показали й етюд, і світлину. Я одразу згадав ілюстрацію в «Ниві». Потім зі знайомим мистецтвознавцем ми все побачене зіставили. Це була справжня знахідка і велика радість! Я придбав в того одесита і незакінчений етюд Костанді до «Світлої хмари», і фотографію «зниклої» картини, яку зробив сам художник (на зворотній стороні фотографії печатка з прізвищем Костанді), – розповідає Петро.

…Завітаєте у кав’ярню-музей «Стара Одеса» – придивіться до давнього етюду і старої світлини, які завдяки колекціонеру отримали своє друге життя.

Такі вони – музейні таємниці…

До речі, нагадаю, що в Одесі є пам’ятник Киріаку Костанді. Він теж немов трохи «сховався», бо знаходиться не вулиці, а у дворі дома на Пастера, 44.

Фото авторки