Одесские нацгвардейцы получили ценный подарок от польских партнеров

Как сообщается на странице бригады в Facebook, это уже не первая подобная помощь одесским нацгвардейцам от польских партнеров: за последние 2,5 года Auto Partner S.A. передала для нужд военных и Нацгвардии Украины 8 авто, в том числе автомобиль скорой помощи, эвакуатор и 6 многофункциональных внедорожников.

«Мы боремся за свободу и независимость нашей страны, Украины. И рядом с нами стоят настоящие друзья и партнеры, которые с первых дней войны оказывают столь необходимую помощь. Они с первых дней войны активно участвуют в оказании гуманитарной помощи как гражданскому населению, так и нашим военным. Благодаря их усилиям мы получаем все необходимое – одежду для раненых, продукты питания для детей, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий, средства гигиены и многое другое», – отметил глава фонда «Братское Сердце» Игорь Шпагин.

Военнослужащие 11-й бригады им. Н. Грушевского Национальной гвардии Украины активно участвуют в отпоре вооруженной агрессии на разных направлениях, где ведутся активные боевые действия, устойчиво удерживают свои позиции и уничтожают силы и средства противника. Благодаря мощной поддержке волонтеров Силы обороны Украины могут еще эффективнее выполнять боевые задачи.

Ранее Одесский городской совет выделил более 300 млн грн на помощь военным.