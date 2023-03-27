Удивительная Савранщина: Геракл здесь оставил отпечаток, а Геродот потерял шлем.

На территории громады расположены семь уникальных объектов природно-заповедного фонда, среди которых — лесной заказник местного значения «Сосновый лес», ботаническая памятка природы местного значения «Слесаровский вековой дуб », гидрологический памятник природы местного значения «Гайдамацкий колодец» и т.д.

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Столица этого удивительного края — поселок Саврань — находится на юго-восточном Подолье, между реками Савранка и Южный Буг. История этого населенного пункта уходит в XIV-XVI вв. Известно, что Саврань и окрестности развивались под влиянием ногайских мурз, а первый письменный документ, фиксирующий название «Саврань», датируется 1392 годом. В начале 40-х годов XVI ст. у Саврани проходила граница между Польским королевством и Османской империей.

И, главное, первое упоминание о казаках в польских хрониках связано именно с Савранщиной.

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Славен край своими культурными, ремесленными, гастрономическими традициями, талантливыми и трудолюбивыми людьми.

Геродот видел здесь отпечатки ноги Геракла

В своих эпических поэмах упоминает об этих загадочных землях Северного Причерноморья греческий историк Геродот. В 450-м он посетил знаменитый город Ольвию, которая стояла на берегу Гипаниса (Южного Буга). Оттуда «отец истории» отправился на боевой триере у верховья Гипаниса, к пограничью алазонов и скифов-пахарей.

Местные скифы (и другие земледельческие племена, называемые вообще скифами) возили хлеб и другие товары в Ольвию. Неторопливо скрипели их телеги с большими деревянными колесами, а обратно возвращались с греческими товарами. В своей «Истории» Геродот написал, что видел «могилу киммерийских вождей» в степи, а на скале у Тираса (Днестра) – «отпечатки ноги Геракла», оставившего ее, словно путешествуя по тамошним краям.

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«Скифов никто не сможет побить и покорить, потому что они добрые и упорные воины, которые очень быстро двигаются лошадьми и телегами, когда другие народы воюют и двигаются пешком… Кроме всего этого, скифы очень подвижные, энергичные, храбрые, изобретательные люди, да еще большие патриоты своей страны, своего образа жизни и очень не любят все чужое», — писал Геродот.

О посещении Геродотом Забужье может свидетельствовать найденный в 2016 году неподалеку Саврани бронзовый древнегреческий шлем, проданный кладоискателем подпольному коллекционеру за 14 тысяч евро.

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