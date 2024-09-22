В Одессе перекрасили в цвета украинского флага известный советский танк «На испуг» (фото)

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

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Танк «НИ-1»: что о нем известно

Танк НИ-1 («На испуг», «Январец», «Одесский танк») – легкий танк, представлявший собой бронированный трактор или тягач, обшитый сварными броневыми или просто стальными листами. Этот танк был спешно сконструирован в Одессе во время обороны города летом-осенью 1941 года с учетом возможностей промышленности осажденного города из-за острой нехватки техники у советских войск.

Танки «На испуг» выпускал одесский завод имени Январского восстания, а стальными листами снабжал судоремонтный завод. Вооружение танка состояло из легкой пушки или двух пулеметов, которые устанавливали во вращающихся башнях, используя при этом как настоящие башни от подбитых танков, так и самодельные конструкции.

Монумент в сквере на Разумовской был открыт в 1971 году, к 30-летию начала обороны Одессы. Он считается памятником истории местного значения.