Новости Одессы и Одесской области

В Одессе перекрасили в цвета украинского флага известный советский танк «На испуг» (фото)

В Одессе перекрасили в цвета украинского флага известный советский танк «На испуг» (фото)

Сегодня в Одессе неизвестные перекрасили в сине-желтый цвет известный танк «НИ-1», установленный в сквере на углу улиц Разумовской и Мясоедовской.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Одесский танк "На испуг" перекрасили

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Танк «НИ-1»: что о нем известно

Танк НИ-1 («На испуг», «Январец», «Одесский танк») – легкий танк, представлявший собой бронированный трактор или тягач, обшитый сварными броневыми или просто стальными листами. Этот танк был спешно сконструирован в Одессе во время обороны города летом-осенью 1941 года с учетом возможностей промышленности осажденного города из-за острой нехватки техники у советских войск.

Танки «На испуг» выпускал одесский завод имени Январского восстания, а стальными листами снабжал судоремонтный завод. Вооружение танка состояло из легкой пушки или двух пулеметов, которые устанавливали во вращающихся башнях, используя при этом как настоящие башни от подбитых танков, так и самодельные конструкции.

Монумент в сквере на Разумовской был открыт в 1971 году, к 30-летию начала обороны Одессы. Он считается памятником истории местного значения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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