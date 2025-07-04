— В девяностые, когда я была ребенком, у всех было мало денег, родителям не выплачивали вовремя зарплату, — вспоминает Анна Желяскова, директор Каракуртского Дома культуры, — Это сейчас конфетой ребенка не удивишь, а мы очень радовались, когда на праздник Пеперуда нас угощали сладостями и дарили продукты, из которых мы могли самостоятельно испечь пирог к чаю. Пекли из тех продуктов, которыми нас одарили. В этом, я считаю, есть своя жизненная философия: используй те ресурсы, которые у тебя есть.

Ганна Желяскова

Рецепт пирога очень прост и готовится он из продуктов, доступных каждому.

Рецепт «Девичьего» пирога

Ингредиенты:

куриные яйца — 5-6 шт.

сахар — 250 г

мука — 250 г

растительное масло — 1-2 ст. л.

ванилин или ванильный сахар.

Приготовление:

Яйца тщательно взбить с сахаром, постепенно добавлять муку и продолжать взбивать до однородной массы. Выложить в форму.

Запекать в духовке при температуре 170-180 градусов 40-50 минут.

Каракуртські дівчата готують пиріг

Подробнее о жителях села Каракурт, их традициях, обычаях и что это за праздник — Пеперуда, вы можете узнать из видео на ютуб-канале издания «Одесская жизнь». С нами всегда интересно!

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