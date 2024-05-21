Многообразие одесского Буджака: место где живут в гармонии украинцы, болгары, молдаване, гагаузы, албанцы и еще много разных национальностей

Здесь живут украинцы, болгары, молдаване, гагаузы и албанцы. Также немало в регионе проживает белорусов, греков, поляков, чехов, евреев, немцев.

В южной части области есть много населенных пунктов, где на одной улице, в соседних домах, прекрасно уживаются молдаване и болгары, украинцы и гагаузы, поляки и евреи. Толерантность и взаимоуважение является неотъемлемым качеством народностей Бессарабии, которая исторически сложилась на этой уникальной земле.

Почему же этот регион такой многонациональный?

Историки называют несколько причин. Так, в конце XVIII века был издан указ о заселении этого пустынного края. В нем говорилось, что каждому, кто приедет сюда на постоянное место жительства, бесплатно во временное пользование выделят определенное количество земли. Такое предложение с радостью встретили тогдашние жители Германии, Польши, Греции. А также Болгарии — болгары, гагаузы и албанцы бежали от турецкого гнета именно сюда, на юг Украины. Люди получали наделы, занимались хозяйством.

Много было и беглецов, ведь в Одессе не было крепостного права. Кроме того, с 1817 по 1856 год Одесса была зоной «порто-франко» (пользовалась правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров). Здесь работали фабрики и заводы, развивалось образование. Все это привлекало людей, которые искали работу. Так и стала Одесская область, особенно ее южная часть, многонациональной.

Особенность людей, которые здесь проживают, в том, что они всем сердцем стараются сохранить и передать важное наследие предков. Это то, что присуще людям любой национальности. Именно поэтому уже более 200 лет на этих землях наряду с украинским отчетливо звучат болгарский, гагаузский, молдавский и албанский языки. Так было и так есть и сегодня.

Наслаждаемся мелодией языков!

Когда я еду в свое родное село Делень в Арцизской громаде с болгарским составом населения, то сажусь на автобус сообщением Одесса-Дмитровка. Дмитровка — это село, где живут гагаузы, а пролегает наш путь через село Новоселовка, известное своим молдавским колоритом. И каждый раз, путешествуя по этому маршруту среди пассажиров разных национальностей, я наслаждаюсь мелодией языков, в которой звучат нотки разных тональностей, в которой вопрос может звучать на одном языке, а ответ на него — на другом и при этом царит полное взаимопонимание.

В таком созвучии и живут и развиваются на юге Одесской области около 40 болгарских сел, до 10 молдавских, несколько гагаузских сел и одно албанское.

Когда готовят большой курбан?

Об этом единственном албанском селе Каракурт Васильевской громады хочется рассказать подробнее, потому что хоть и называется оно албанским, но на самом деле проживают в нем, наряду с албанцами, и болгары, и гагаузы, и молдаване. Поэтому вполне справедливо его можно назвать одним из самых колоритных сел Одесской области.

Село Каракурт основано в 1811 году албанцами — переселенцами из Добруджи (Болгария), куда они, в свою очередь, попали с юга Албании. Сегодня в селе проживают 2700 жителей.

Местные жители и по сегодняшний день, следуя традициям своих предков, разводят овец и занимаются овцеводством. Именно поэтому 6 мая, в день Святого Георгия, покровителя воинов, скотоводов и земледельцев, жители села не только проводят обрядовые выгоны овец на пастбища, но и устраивают большой праздник, на котором угощают всех гостей обрядовым блюдом курбан.

Именно это блюдо объединяет все национальности, которые здесь живут, поскольку во всех культурах оно существует и почитается разными поколениями.

В день большого курбана на просторной благоустроенной площади перед Домом культуры собираются люди разных поколений для того, чтобы увидеть друг друга, порадоваться успехам села и односельчан, и каждому пожелать здоровья и благополучия.

По всему селу разносится аромат готового курбана — главного блюда этого дня.

Жители села Каракурт в такие праздничные дни обычно проводят спортивные соревнования по футболу, вольной борьбе, где главным призом традиционно является барашек, и очень любят играть в различные национальные игры — бешке, жостке, хилке, пекарь.

Говорят на разных языках и живут душа в душу

В этом селе звучат четыре языка — албанский, болгарский, гагаузский, украинский. Здесь это норма. Каждый говорит на своем языке, но все друг друга прекрасно понимают.

В основном так получается, потому что в селе очень много смешанных браков. Колоритные многонациональные свадьбы, в которых сочетаются традиции и обычаи, за много лет уже никого не удивляют. И не удивительно, что албанец, например, имеющий невесту болгарку, изучает язык любимой. При этом надо отметить одну особенность: гагаузам и албанцам легче дается изучение болгарского, а вот болгарам и украинцам — представителям славянского этноса — сложнее даются тюркские — гагаузский и албанский языки. Так что кому-то, возможно, не совсем четко удастся высказаться на всех существующих в селе языках, но абсолютно все здесь понимают всех.

Это и есть наивысший уровень толерантности, которому нужно подражать и гордиться им.

Итак, до новых встреч в прекрасном, гостеприимном и уникальном селе Каракурт. В следующих номерах газеты расскажем вам больше о людях, которые здесь живут и уважают свой родной край.

Рецепт приготовления блюда «Курбан из ягненка по-каракуртски»

Тушку молодого ягненка разрезают на части. В большой таз укладывают куски мяса, потроха и крупу, чаще всего это арнаутка или булгур. Добавляют соль, черный перец, укроп, зеленый лук и мяту. Плотно закрывают таз и отправляют его в печь на три часа. После этого блюдо готово, и им можно наслаждаться.

Есть в Лондоне и в Каракурте

Перед Домом культуры в селе в 2019 году установили памятник албанскому дворянину и военачальнику Георгу Кастриоти-Скандербегу. Этот человек — национальное достояние балканской страны, которая почти 30 лет отбивалась от нашествия Османской империи. Георг Кастриоти — албанский военачальник, которого за храбрость и отвагу прозвали Скандербег, то есть Александр — «тот, кто защищает людей». В историю он вошел как командующий большим войском в битве на реке Черная Дрина — тогда албанцы разбили 20-тысячное османское войско. Памятники албанскому герою стоят в Тиране, Лондоне, Риме, есть такой и в Каракурте.