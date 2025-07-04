Одесскому городскому голове вручили награду от Третьей штурмовой бригады

Геннадий Труханов получил благодарность от командования Третьей штурмовой бригады.

Военные отметили системную помощь, которую Одесса оказывает фронту.

О получении почетной награды Труханов сообщил в своих соцсетях.

О получении почетной награды Труханов сообщил в своих соцсетях. В телеграм-канале «Говорит Нептун» военный резко раскритиковал вручение награды мэру Одессы.

Об этом Труханов сообщил в своих социальных сетях.

«Это признание всей работы, которую город осуществляет в условиях войны. Делаем это не ради благодарностей, а потому, что верим в победу и поддерживаем своих», — отметил городской голова.

Он поблагодарил военных за доверие и подчеркнул, что эта награда является символом единства между тылом и фронтом, между Одессой и воинами, которые защищают Украину.

Награду он получил из рук Вадима Кудиярова, руководитель отдела гражданско-военного сотрудничества 3-й отдельной штурмовой бригады.

Реакция военного: «Это не чествование — это пренебрежение»

После вручения награды в соцсетях появилась волна критики. В частности, в телеграм-канале «Говорит Нептун» военнослужащий и уроженец Одессы резко раскритиковал решение наградить Труханова:

«Это не чествование — это пренебрежение. К погибшим, к фронту, к городу, который Труханов не защищал — а сдавал, уничтожал и приватизировал в свою пользу», — говорится в заметке.

Автор напомнил о молчании мэра во время решающих событий в 2014 и 2022 годах, а также о коррупционных скандалах, с которыми связывают Труханова.

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