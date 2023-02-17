Всю жизнь играет: в селе Криничное живет болгарский человек-аккордеон

Этнические болгары, чьи предки два века назад начали заселять Буджак, в целом народ не очень веселый. В силу исторических событий, современные болгары получили в наследство целый багаж грустных песен о покинутой прародине, о трудностях освоения новых земель, о пережитых невзгодах и лишениях.

Но эти дорогие сердцу народные мотивы помогали пережить все тяготы. Народная музыка спасала. Поэтому и музыканты были в каждом селе на вес золота. Их музыка покоряла красотой и виртуозностью.

Человек-аккордеон из села Криничное

«С четырех лет я проявлял невероятный интерес к музыке. Часами слушал музыкантов, игравших на гармони, баяне. Родители, увидев, как сильно мне нравится музыка, купили гармонь «Маричка». И я начал играть. Сам. Пробуя подбирать мелодии и мотивы на слух. Через два года мне купили новую гармонь, уже побольше. А потом дядя подарил мне аккордеон: он знал, как я мечтал об этом инструменте. Так я начал играть и на аккордеоне. Выходил во двор, садился на лавочку и играл. Люди проходили, с удовольствием слушали и просили играть еще и еще», — вспоминает самый известный аккордеонист в селе Криничное Болградского района Дмитрий Русанжик.

Его часто называют человеком-аккордеоном, так как он редко расстается со своим музыкальным инструментом и играет везде — дома, на улице, на работе, а также на различных сценах и творческих встречах.

50 лет в Криничанском Доме культуры

«Дмитрий Русанжик работает в Криничанском Доме культуры уже 50 лет! Это большое достояние нашего села. Мы счастливы, что работаем с таким уникальным человеком. Он уже много лет руководит народным ансамблем болгарской народной музыки и песни «Криничанка», — рассказывает директор Дома культуры Ольга Николаева.

Ансамбль «Криничанка» — обладатель множества наград, привезенных с фестивалей в Украине, Болгарии, Румынии, — уже много лет подтверждает звание «народный». В репертуаре коллектива — украинские и болгарские песни. И Дмитрий Иванович, как умелый руководитель и талантливый музыкант, обучает молодых, верит в них и знает, что они будут прославлять народное творчество.

«Мы с Дмитрием в Доме культуры работаем много лет и сегодня играем вместе. А когда-то его мама, которая работала в школе и знала, что я играю на гармони, попросила меня научить его играть профессионально.

И я начал с ним заниматься. Провели один урок, второй. А на третьем я понял, что это он меня уже может учить. Очень быстро все схватывал. Позже мы вместе учились в Одессе и на первом же занятии педагоги определили у него абсолютный слух. Люди с абсолютным слухом рождаются редко – один на 50 тысяч, но не все становятся музыкантами. Да, Господь одарил талантом нашего Дмитрия Ивановича», — с гордостью говорит о своем коллеге Дмитрий Чанев.

В семье Дмитрия Русанжика музыку любят все. Его невестка Инна, украинка по национальности, поет в вокальном колективе «Спивограй» при Криничанском Доме культуры.

А его жене нравится, что и их внучки интересуются музыкой, которую играет дедушка.

«По вечерам, когда нет света, дедушка берет аккордеон и играет. Настя поет, Катя танцует. Обе очень любят музыку. Настя, правда, учиться играть не хочет: говорит, что играть — это мужское дело, а она будет петь. А вот маленькая Катя очень интересуется аккордеоном, возможно, она станет музыкантом», — делится супруга Дмитрия Ирина.

— И это правильно! – соглашается дед.

— Музыканты должны быть всегда! Без музыки умирает культура и все вокруг», – и, растягивая меха любимого аккордеона, снова и снова наполняет пространство вдохновляющей народной мелодией.

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