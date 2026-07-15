Ключевые моменты:

Дроны F7 сбивают около 75% воздушных целей.

Новые беспилотники получили систему автоматического донаведения.

Морпехи несут круглосуточное дежурство во время массированных атак.

Украинские военные называют опыт борьбы с дронами уникальным.

«Работаем 24/7»: как морпехи 40-й ОБрМП уничтожают «шахеды» перехватчиками

Украинские военные, работающие с дронами-перехватчиками F7, заявляют о высокой эффективности системы и стремительном развитии беспилотных технологий в Украине.

Главный сержант взвода зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Арчи, занимающий должность штурмана-пилота, служит в Вооружённых силах уже десятый год. По его словам, экипаж работает в режиме «24/7 без перерывов», а оба члена команды могут взаимозаменяемо выполнять функции пилота и штурмана.

Основным средством работы подразделения является дрон F7, который используется около полугода. Военный говорит, что аппарат способен развивать скорость до 300 км/ч, оснащён дневными и ночными камерами и применяется как для ударных миссий, так и для разведки.

«Процент уничтожения целей у нас около 75%», — отметил Арчи.

По его словам, дрон уже доказал эффективность даже против более сложных воздушных целей. В частности, были случаи уничтожения двух реактивных «шахедов». Арчи подчёркивает, что F7 быстрее обычных дронов-камикадзе типа Shahed, хотя уступает реактивным моделям.

Новая партия дронов, поступившая в подразделение, уже оснащена системой автозахвата и донаведения. После фиксации цели аппарат способен самостоятельно сопровождать её без постоянного вмешательства оператора.

«Мы развиваемся быстрее противника», — убеждён военный.

Том, инженер-сапёр, мастер зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона 40-й бригады, рассказал о подготовке дронов к боевым вылетам. Его работа заключается в снаряжении зарядов весом около 300 граммов, которые готовятся заранее, чтобы система могла мгновенно реагировать после обнаружения цели.

По словам военного, F7 прост в обслуживании: большинство элементов имеет унифицированные крепления, что позволяет быстро заменять детали даже в полевых условиях. Он также утверждает, что система способна одновременно перехватывать несколько целей.

«Эффективность — 100% и даже больше, потому что она сбивала то, для чего изначально не предназначалась», — говорит военнослужащий.

Обучение работе с системой длилось около месяца и включало техническую подготовку, работу с боеприпасами и отработку действий в боевых условиях. После этого, по словам бойца, значительную часть знаний пришлось получать самостоятельно — через консультации с инструкторами и изучение материалов в интернете.

Военные также подчёркивают высокую нагрузку во время службы. В периоды массированных атак личный состав может не спать более суток.

Несмотря на это, военнослужащие уверены, что Украина накопила уникальный боевой опыт в сфере противодействия дронам и готова делиться им с международными партнёрами. Вместе с тем они подчёркивают: для эффективной защиты неба Украине необходимо больше современного вооружения и дальнейшее развитие собственных технологий.

Помочь ребятам защищать небо можно, присоединившись к современной технологичной 40-й ОБрМП через рекрутинг бригады или через 3-й Центр рекрутинга Военно-Морских Сил. Именно здесь начинается осознанный путь в армию — с простого разговора, оценки реальных возможностей и выбора должности. Специалисты центра пройдут вместе с вами весь путь — от первого собеседования до назначения на выбранную должность в выбранном подразделении.

Ранее мы рассказывали, как морские пехотинцы роботизируют логистику: как работают наземные дроны на передовой.

Читайте также: Дроны Barracuda изменили войну на Днепре и побережье моря: как морпехи охотятся на оккупантов

Автор — Сергей ПАНАЩУК, журналист и военнослужащий