Ключевые моменты:

Четыре борта Ту-22М3 взяли курс на пусковые рубежи. В районе Севастополя и Новороссийска их ожидают в районе 19:20 – 19:40.

Враг может применить сверхзвуковые ракеты Х-22 с боевой частью около 1 тонны, которые известны своей низкой точностью и разрушительной силой.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Враг готовит ракетный удар: самолеты выходят на рубежи пуска

Вечером 15 июля мониторинговые каналы зафиксировали повышенную активность российской стратегической авиации. Четыре борта дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 совершили вылет в направлении Черного моря. Самолеты подлетают к Новороссийску и, по предварительным расчетам, выйдут на потенциальные пусковые рубежи в районе временно оккупированного Севастополя ориентировочно в промежутке 19:20 – 19:40.

Из-за этого угроза ракетных ударов по южным регионам, в частности по Одесской области, возросла до критического уровня.

Заявление Олега Кипера и коварство ракет Х-22

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям региона с призывом отнестись к опасности максимально серьезно.

«Прошу жителей Одесщины максимально серьезно отнестись к сигналам воздушной тревоги. По имеющейся информации, в воздухе находятся самолеты Ту-22. В ближайшее время сохраняется высокая вероятность применения вражеских ракет по Одесщине», — подчеркнул руководитель ОВА.

Главная опасность бомбардировщиков Ту-22М3 заключается в их основном вооружении — сверхзвуковых крылатых ракетах Х-22. Эта ракета несет боевую часть весом до 1 тонны. Из-за устаревшей системы наведения Х-22 имеет крайне низкую точность при ударах по наземным целям, что делает ее фактически оружием неизбирательного действия. При попадании в жилые кварталы или объекты гражданской инфраструктуры такие ракеты приводят к колоссальным разрушениям.

Олег Кипер напомнил, что враг не прекращает террор мирного населения и призвал при объявлении тревоги немедленно спускаться в ближайшие укрытия.

Вечером 15 июля российские войска атаковали Одессу с южного направления, использовав барражирующие боеприпасы нового типа под кодовым названием «Бандероль». Начальник Одесской военной городской администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки беспилотников в Одессе повреждена инфраструктура.