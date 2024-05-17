В Одессе умер известный жудожник, последователь «нового искусства» Дмитрий Дульфан

Как сообщают друзья художника, о невосполнимой потере стало известно вчера, 16 мая. Известно, что Дмитрий в последнее время тяжело болел.

Творческий путь Дмитрия Дульфана

Дмитрий Дульфан родился и вырос в Одессе. Окончил Одесское государственное художественное училище им. М. Грекова.

Сын знаменитого одесского живописца Люсьена Дульфана еще в 90-х определился в своих творческих поисках, отдав предпочтение так называемому «новому искусству». Работы этого художника по жанру можно определить как световые скульптуры и инсталляции.

В 1992 году стал участником движения Украинская волна, также в 1990-е участвовал в группе Медицинская герменевтика в Москве.

Еще в начале 90-х художник изобретал собственные уникальные модели световых инсталляций. Сначала это были вручную сделанные из флуоресцентных ламп, бумаги и ткани «виртуальные сады», их фантасмагорические цветы и растения излучали «догорающие смыслы».

В 1994 году Дмитрий Дульфан основал психоделическое пространство «Лаборатория Света и Смысла», предоставив пространство одесской мастерской для экспериментов художников разных стран.

Дмитрий руководил самобытной одесской галереей «Окно». Этой зимой принял участие в антивоенной выставке Fragile Frontiere в Берлине.

Как писала «Одесская жизнь», в конце шестидесятых прошлого века сформировался круг художников-нонконформистов, которые своим творчеством породили иную, особую арт-среду Одессы. Александра Ройтбурда называют пионером трансавангарда в Украине, постмодернистом, самым продаваемым и успешным художником своего времени.