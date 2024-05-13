За уклонение от мобилизации одессита приговорили к тюремному заключению

Об этом сообщается в приговоре, который опубликовал Киевский районный суд.

В материалах дела отмечено, что 27 февраля 2024 года по результатам обследования ВВК он признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Но добровольно в ТЦК он не появлялся.

В феврале 2024 года к мужчине на улице подошли представители ТЦК и насильно затянули его на прохождение врачебной комиссии. По результатам обследования ВЛК, одессит был признан годным к военной службе, несмотря на имеющиеся у него травмы. Его сразу отвезли в воинскую часть в Черкассы, где по его жалобам на состояние здоровья его отказались принять на учет. Затем повезли в Умань, где также не приняли из-за его жалобы на состояние здоровья.

Тогда его вернули в Одессу, где вручили ему повестку и известили о необходимости прибытия в ТЦК. Но он проигнорировал повестку и не явился в ТЦК, поскольку «надо было зарабатывать на жизнь, он выполнял работу по найму, не желал потерять работу, помогает своей сестре материально».

Сообщается, что одессит неоднократно высказывал жалобы на состояние здоровья, поскольку у него в прошлом было ножевое ранение, из-за которого было повреждено легкое, а потому ему тяжело дышать. Кроме того, он в прошлом получил огнестрельное ранение в конечность, а потому ему тяжело передвигаться.

Следующую повестку ему пытались вручить в марте этого года. Но он отказался от ее получения – на этот раз мужчина сообщил, что боится погибнуть во время боевых действий или быть тяжело раненым.

Свою вину в уклонении от мобилизации мужчина признал и раскаялся. Такое поведение он пытался оправдать тем, что мужчина отметил, что он «не военный, не умеет воевать, его этому не учили, а государство Украина его не растило, не кормило». Ему важно помогать финансово своей сестре, которая самостоятельно воспитывает троих детей.

Во время судебного заседания мужчина просил простить его и назначить наказание по закону.

Суд признал уклониста виновным и приговорил его к трем годам тюремного заключения.

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