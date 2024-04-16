Закон о мобилизации принят и подписан: когда он вступит в силу и что еще изменится?

Кому и как будут вручать повестки?

Верховная Рада наконец-то приняла «многострадальный» закон о мобилизации. Нардепы рассмотрели более четырех тысяч поправок. И окончательный вариант документа значительно отличается от изначального. Нормы закона начнут действовать спустя месяц после его публикации. Президент подписал документ 16 апреля. Если его опубликуют сегодня же, значит закон заработает с 16 мая. Если завтра — то с 17 мая 2024 года.

По новым нормам, мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет.

Повестки будут вручать только в бумажном виде представители территориального центра комплектования (ТЦК). Электронные присылать не будут. При вручении повестки представитель ТЦК обязан вести фото- или видеофиксацию.

Получивший повестку должен явиться в ТЦК в указанный срок. Уважительной причиной неявки могут быть стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника. Причину неявки следует объяснить в течение трех дней.

После вступления закона в силу все военнообязанные в течение 60 дней должны уточнить свой актуальный адрес, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦНАПе или воспользоваться электронным кабинетом — по желанию.

Какие документы должны быть при себе?

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ: приписное удостоверение, военный билет либо временное удостоверение военнообязанного. Предъявлять его следует по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника на пункте пропуска. Документ будут проверять через Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Что с теми, кто за границей?

Гражданам, постоянно проживающим за границей, также необходимо стать на военный учет в Украине. Как именно они должны это сделать, будет определять Кабинет министров.

Получить за границей консульские услуги, оформить паспорт и загранпаспорт военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут, только если они обновили свои военно-учетные данные.

Подтверждение инвалидности и отмена отсрочки

Граждане Украины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие инвалидность II и III групп после полномасштабного вторжения — за исключением военных, — должны повторно пройти медико-социальную экспертизу, чтобы подтвердить ее выводы.

Нормы по бронированию и отсрочке от мобилизации, а также перечень граждан, от нее освобожденных, по сравнению с прошлой редакцией законопроекта, практически не изменились.

Исключена возможность избежать мобилизации гражданам, поступившим в учебное заведение для получения второго и третьего высшего образования. Также отменили отсрочку для сотрудников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны.

Как будут наказывать уклонистов?

Если гражданин не явился в ТЦК по повестке, отказывается проходить медосмотр, уточнять военно-учетные данные, то военкомы обращаются в полицию с требованием задержать уклониста и доставить в территориальный центр. Если от полиции будет получен письменный ответ о том, что нарушителя найти не удалось, ТЦК в течение пяти дней направляет ему требование о выполнении обязанностей — по почте в бумажной форме. Требование будет считаться врученным, даже если человек не получил его на руки, и этого будет достаточно, чтобы инициировать ограничения по уклонению.

Через 10 дней ТЦК обращается в суд с просьбой временно ограничить нарушителя в праве управления личным транспортом — до выполнения или отзыва требования. Решение суда передают в государственную исполнительную службу.

Суд может отказать ТЦК, если лишение прав оставит человека без основного законного источника дохода — то есть если он работает водителем. А также — использует транспортное средство в связи со своей инвалидностью или инвалидностью человека, находящегося у него на содержании.

Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий установление конкретных штрафов за нарушение законодательства о военном учете и мобилизации. Так что перечень ограничений для уклонистов может расшириться.

Выплаты, льготы, отпуска: что обещают военным?

Кабинет министров принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения в 70 тысяч гривен военным, 30 дней выполняющим боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.

Кроме того, за уничтоженную или захваченную вражескую технику положено от 12 до 908 тысяч гривен.

Военнослужащим и их супругам обещают не начислять штрафные санкции, пеню, проценты за пользование кредитом. На кредитные договоры по приобретению жилья или автомобиля эта норма не распространяется.

При заключении первого контракта военно­служащие имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотеке, а также — дополнительно по 100 тысяч гривен после первого и второго годов службы.

В течение трех месяцев с даты заключения первого контракта военные имеют право получить сертификат на покупку автомобиля в размере 150 тысяч гривен.

Единовременная денежная выплата в случае гибели военнослужащего — не менее 15 миллионов гривен.

Длительность ежегодного отпуска для военно­служащих остается без изменений — до 30 дней плюс 10 по семейным обстоятельствам либо по другим важным причинам. Минимальный срок отпуска должен составлять не менее 15 дней. Военным также предоставят дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику, но не больше 15 дней в году.

Военнослужащим, освободившимся из плена, положен отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения. Они имеют право уволиться с военной службы в запас.

Норму о демобилизации военных, по просьбе главнокомандующего Александра Сырского, из законопроекта исключили. Этот вопрос должен быть четко прописан в отдельном документе.