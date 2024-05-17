Минобороны запускает приложение «Резерв+» для обновления данных военнообязанных

С 18 мая 2024 года Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение «Резерв+». Это приложение позволит военнообязанным, призывникам и резервистам обновлять свои учетные данные онлайн, в удобное для них время.
Запуск «Резерв+» приходится на момент вступления в силу обновленного Закона о мобилизации, обязывающего всех мужчин в возрасте 18-60 лет обновить свои данные в течение 60 дней – до 16 июля 2024 г. года включительно.
Как обновить данные:
- Онлайн: Загрузите приложение «Резерв+» из App Store или Google Play Market на свой телефон. После регистрации вы сможете обновить свои данные и получить доступ к информации о себе в реестре Оберег.
- Оффлайн: Посетите один из Территориальных центров комплектования (ТЦК) или Центров предоставления административных услуг (ЦНАП) по всей Украине. .
- Важно: При обновлении данных через ТЦК, кроме выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет.
Читайте также: В Одесской области адвоката насильно забрали в ТЦК во время работы
С 18 июня 2024 года в «Резерв+» также появится QR-код. Отсканировав его, уполномоченные представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.
Обновление данных обязательно для всех мужчин в возрасте 18-60 лет. За невыполнение этого требования предусмотрена ответственность согласно законодательству.
Скачав «Резерв+», вы:
- Сможете обновить свои данные быстро и удобно.
- Получите доступ к информации о себе в реестре Оберег.
- Сможете избежать штрафных санкций.
Министерство обороны Украины призывает всех военнообязанных, призывников и резервистов обновить свои данные с помощью мобильного приложения «Резерв+»