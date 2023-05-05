Что такое Дернек или как болгары Одесской области сельские дела на посиделках решают

В моем детстве, проходившем в болгарском селе Диветлий (Делень), которое сегодня относится к Болградскому району, дернеку – посиделкам — были отведены очень важные функции.

«Дернек» в переводе с турецкого — ассоциация группы лиц, сформировавших единый свод знаний для реализации конкретной и общей цели, не запрещенной законом.

Собирался он в разные дни по-разному. В будние дни – ближе к вечеру, в выходные и праздничные – сразу после полудня. Место для встречи выбиралось в соответствии с количеством людей. Если участие принимали 3-4 бабули, — то на уличной скамейке возле бабы Иваницы (болгарских жен называют по имени мужей: муж Иван, его жена значит — Иваница). А если собрание обещает быть более масштабным, — тогда возле бабы Илийцы, у них скамейка побольше.

Что обсуждали на дернеках

На больших и маленьких дернеках поднимались, как правило, самые актуальные вопросы квартала, улицы или села. Иногда более просвещенные пенсионерки добирались и до дел государственных.

Дебаты протекали спокойно, размеренно. Собравшиеся никуда не спешили, да и цели прийти к какому-то общему знаменателю ни у кого не было. На дернек собирались люди, для которых был важен сам процесс дискуссий, ну и, конечно же, возможность узнать что-то новое о чем-то или, что всегда интереснее, — о ком-то.

Реже, но все же случалось, когда спокойное «течение» дернека начинало бурлить. Тогда уличное собрание превращалось в суд высшей инстанции и начинало выносить приговор виновному, по мнению собрания, субъекту. Негласным наказанием было порицание на пяти ближайших дернеках.

Дети на дернек собирались редко. Они играли в разные игры во дворах и на улицах. А я любила садиться рядом и, не вникая в суть, слушать «мелодию» дернека. А еще больше — наблюдать за взрослыми людьми, с важностью рассуждающими о том, что баба Пена с соседней улицы появилась на вечерней службе в неприлично короткой юбке.

Как дернек проходит сегодня

Живет дернек и сегодня. Его функции не изменились, напротив, добавилась новая – психологическая. Если раньше умудренные опытом завсегдатаи посиделок больше критиковали и учили других жизни, то сегодня они все чаще друг друга успокаивают и поддерживают. Ведь, плотно прижавшись плечом к плечу и вооружившись отточенным годами ораторским мастерством, можно и горы свернуть, и войну выиграть.

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