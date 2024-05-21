Новости Одессы и Одесской области

Одессит дистанционно организовал банду, которая терроризировала предпринимателей

Одессит дистанционно организовал банду, которая терроризировала предпринимателей

Неоднократно судимый одессит, находясь в СИЗО, вместе с двумя подельниками «на воле» требовали от предпринимателей несуществующие долги. В случае несогласия отдать деньги, бандиты угрожали и устраивали физические расправы.

Об этом сообщает СБУ и Одесская областная прокуратура.

Руководил преступной группировкой ранее неоднократно судимый одессит, который давал указания членам банды, находясь в городском следственном изоляторе. Его подельниками стали два знакомых с криминальным прошлым, которые были «на свободе».

Как установило следствие, участники банды причастны к ряду разбойных нападений и другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

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«В случае несогласия отдать деньги — преследовали потерпевших, прибегали к избиению и психологическому давлению. Также угрожали физической расправой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, жертвы передавали средства», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители уже установили трех пострадавших, которым нанесен ущерб на более полутора тысяч долларов.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в вымогательстве по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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