Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пытаются утилизировать горы испорченного мяса: что произошло

В Одессе пытаются утилизировать горы испорченного мяса: что произошло

На днях жители села Выгода, что неподалеку от Одессы, увидели целую гору обгорелого мяса кур и других животных. Как выяснилось, мясо принадлежит фирме, склад которой попал под вражеский обстрел, и испорченный товар пытались утилизировать.

Увидев третью фуру, которая выгружает испорченное мясо, местные жители вызвали полицию.  Об этом в facebook сообщил депутат Одесского областного совета Февзи Мамутов.

По его словам, несколько дней назад, россияне попали по складу, в котором хранилось мясо. Администрация фирмы решила утилизировать испорченный товар на городской свалке «Дальницкие карьеры», однако там разрешения не дали.

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«И что же они придумали: поехать и разгрузить в Выгодянской громаде, недалеко от Одессы. Даже прикопать землей планировали», — говорит депутат.

Местные жители вызвали полицию. Все мясо снова загрузили в фуры, которые уехали в «неизвестном направлении».

«Конечно, фирму оставлять один на один с проблемой утилизации такого количества мусора нельзя. Ибо вероятно опыта в подобном может и не быть. И это видно. Потому что выход нашли слишком вредный для людей», — отметил депутат.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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