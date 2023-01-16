Мишка Тедди: как делиться добром через плюшевую игрушку

Культура игрушек в стиле плюшевых мишек «Тедди» появилась в 1902 году, когда Морис Миштом в США и Маргарет Штайф в Германии, не сговариваясь и не подозревая о существовании друг друга выпустили в свет свои первые игрушки.

Первые плюшевые мишки больше походили на кукол, но с ними уже можно было играть и мальчикам. Термин «Тедди» возник от имени Теодора Рузвельта. Он по легенде отказался стрелять в медвежонка, которого на охоте подставили ему егеря.

Кстати, знаменитый Винни-Пух имеет своим прообразом именно плюшевого мишку. Во второй половине ХХ века традицию мишек-тедди возродил английский актер Питер Булл, издав книгу «Медведь со мной» позже названую «The Teddy Bear Book», описав в ней свое увлечение мишками Тедди.

Вскоре Тедди стал не только детской игрушкой, но и объектом коллекционирования. Теперь уже набрало обороты и новое направление в искусстве кукольников — искусство создания плюшевых мишек ручной работы.

Обычно эти игрушки шьются из плюша, мохера или вискозы, набиваются древесными опилками. В них могут добавить утяжелитель. Глазки — стеклянные.

Свою коллекцию из почти 200 таких мишек представляют сейчас в Музее Западного и Восточного искусства одесситы Елена и Сергей Филипповы. Самому «взрослому» Тедди — 110 лет и один месяц. Экспозиция чем-то напоминает «ожившую» книгу Питера Булла — на стенах размещены 35 высказываний о пользе и приятности игрушечных медведей!

Итак, побеседуем с автором экспозиции Еленой Филиповой.

— Как возникла эта коллекция мишек? И как это всё переросло в музейную экспозицию?

— Коллекция мишек Тедди собиралась понемногу вместе с нашей коллекцией авторских и производственных кукол с 2010 года. Если в самом начале это была просто наша семейная коллекция, то примерно с 2013 года, когда мы вдвоем стали активно посещать выставки авторских кукол и игрушек, а также музеи игрушек в Украине и за рубежом, то пришло понимание, что игрушка – идеальный помощник в воспитании и обучении детей.

Мы вдвоем и со своими детьми за эти 10 лет посетили около 30 музеев игрушек. Каждое посещение из стало не просто собранием игрушек, но и местом, где можно узнать об истории их производства, а также историю страны, свидетелями становления которой стала та или иная игрушка.

Основная часть мишек за эти годы была привезена нами с разных выставок и фестивалей, включая наших партнеров Teddybar Total, из Германии, — там это любимейшая игрушка, начиная с 1902 года, когда его впервые пошила Маргит Штайфф, основательница одноименной фирмы с уже 120-летней истории. Это немецкие, голландские, английские мишки, есть из США и один от автора из Новой Зеландии. Есть мишки Тедди, принадлежащие моей маме, еще с 1950 годов, найденные нами в очень неприглядном состоянии и реанимированные в последствии, а также подаренные нам благодарными посетителями наших выставок.

Видя эффективную работу зарубежных музеев игрушки, мы мечтаем о подобном музее в Одессе. А пока, начиная с 2017 года, мы проводим тематические выставки, в разных музеях Одессы, при помощи которых мы объединяем авторскую игрушку, коллекционную и живописные работы.

— У экспозиции еще есть и литературное наполнение…

— Цитатами я хотела лишний раз подчеркнуть значимость такого, казалось бы, незаметного друга — Тедди. Есть высказывания актеров, светских людей, тревел-блоггеров, которые путешествуют с тедди-мишками и выставляют их фото в соцсетях. А нашла я их в интернете, в свободном доступе, особенно из книги Булла, — человека, который сделал себя сам, и добился успеха не без помощи плюшевого друга.

— Пожалуй пора приоткрыть завесу и рассказать о себе

— По профессии я врач и преподаватель, с детства очень люблю музыку, живопись, Родители развивали мои способности и поощряли мои начинания, водили меня по музеям, в музыкальную школу. Любила в детстве «лечить» сломанные и неопрятные игрушки, приходя в гости к друзьям. Помню, что довольны были все: и «пациенты», и их хозяева. А муж мой — Сергей – моряк, Он с детства увлекался авиа моделированием, электроникой, механикой и починкой всего, что ломалось. Теперь его навыки помогают нам во многих сферах жизни. Кроме того, если к нам попадают «раненые» игрушки, даже из фарфора, мы можем их реставрировать сами.

— Чем вы еще увлекаетесь?

Мы любим путешествия. С 2005 года мы вдвоем без особых изысков объездили на машине более 500 тысяч километров по Европе. Это помогло нам понять как живут люди в самых разных странах, что они любят, их обычаи и увлечения. Каждую поездку посещаем самые разные музеи и галереи искусств, не только музеи игрушек. Рады, что наши дети ценят это, и старшая дочь, уже в самостоятельных поездках сразу перед выездом выбирает интересные музеи для посещения.

— Вы — педагог, А как ваши увлечения помогают вам в основной работе?

— Да, есть определенные моменты помощи. Например, на занятиях по тактической медицине, когда я рассказываю курсантам о медицинской сортировке раненых и ее основателях, то я показываю Барби из серии «Выдающиеся женщины», которая изображает Найтингейл, — основательницу медсестринского дела. Современным студентам нужна визуализация, и я рада, что могу показать эту великую женщину в качестве кукольной модели, а не просто на картинке.

В 2021 году вместе с «Антошкой» и фирмой Маттел мы представили два замечательных проекта, — «Барби» пани Украины», а также «Барби: мечтатели и изобретатели». Эти 2 коллекции из 87 композиций дают очень большое представление о выдающихся украинцах. Причем, не только знаменитых, но и незаслуженно не открытых публике.

Первая женщина-врач, первая женщина тревел-блогер, история Киевской Руси в лицах – это изучение истории и культуры в куклах. Замечательный проект, отличный опыт, где мы с Сергеем тоже были создателями композиций.

А еще для изучения курсантами анатомии у меня в кабинете есть маленький пластиковый скелет Сеня, — ребята его любят, фотографируются с ним, и этот элемент игры добавляет им заинтересованности в дисциплине.

— В чем сегодня миссия детской игрушки?

— Обучение, воспитание вкуса, аккуратности, милосердия, исторический документ, генетическая память, инструмент психологической помощи детям, наличие верного друга и помощника, которому можно довериться. Наконец, просто милая мягкая игрушка для развития ребенка.

Много ролей, и все они бесспорно важны, особенно в настоящее время. Игрушку мы берем с собой в укрытие для ребенка, чтобы хоть как-то его успокоить и дать ему чувство уюта.

А еще важна роль воспоминаний: я не сталкивалась с негативными воспоминаниями об игрушках у людей. Наоборот, тепло и доброта, любимые люди, которых уже нет, чувство защищенности и умиротворения. Все это только добавляет нам уверенности в себе и жизненной стойкости в это нелегкое время. Многие могут шутить, мол, музей и мишки, к чему это?

Видели бы они, как светятся глаза людей, посетивших проект, как благодарят люди ВПО за то, что мы за месяц смогли организовать невозможное. Отдельно спасибо Одесскому музею западного и восточного искусства, что его руководство и сотрудники поняли ценность проекта и приняли выставку в свои прекрасные залы. В музее снова пришли люди разных возрастов и звучит детский радостный смех.

Валерий Романов

Фото: Алеси Карелиной-Романовой и из семейного архива Филипповых

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