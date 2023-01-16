В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: будет ветрено

Завтра, во вторник, 17 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы южного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. В регионе объявили штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва с якорей морских мин, которые может прибить к берегу. Также они могут дрейфовать вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,

– сказано в сообщении пресс-службы Одесского горсовета.

Напомним, в пятницу, 13 января 2023 года, в прибрежных водах Одесчины Силы обороны обнаружили и контролируемо уничтожили дрейфующую мину.