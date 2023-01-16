Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 17 января 2023

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 17 января 2023 года с 10:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 16-16/5,
- Бригадная,
- Судостроительная,
- Штурвальная,
- Мачтовая,
- И.Франко.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)