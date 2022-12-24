В Одессе отметили почтенный юбилей знаменитого Мишки

Выставка-сказка накануне Нового года в военные времена… Для кого? Для всех — для детей и взрослых, для тех, кто с трудом справляется с ощущением тревоги и для тех, кто из всех возможных настроений в эти времена все же выбрал позитив. А повод какой! Целых 120 лет исполняется Мишке Тедди — удивительной игрушке (так и хочется сказать вечной!), известной во всем мире.

Одесская выставка — под огоньки смартфонов

Выставка в военные времена… Открытие — 23 декабря в 15:00 в Музее западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9). Именно в это самое время зазвучала воздушная тревога, а в самом Музее погас свет. Думаете кто-то ушел? Ничуть не бывало.

Уже вскоре из сумок доставались фонарики, зажигались огоньки смартфонов, и открытие состоялось, потому что слишком уж добрым и искренним был посыл создания этого маленького чуда.

Целых два зала наполнены самыми разнообразными Тедди. Это и коллекционные медвежата из собрания кураторов и организаторов этой выставки Елены и Сергея Филипповых — создателей проекта КуклЬтура, и медвежата Тедди работы разных мастеров в различных техниках.

— Несмотря на все, — войну, энергетический блэкаут, экономический кризис, — очень важно поддерживать друг друга. Мы уже проходим это с вами, когда каждый раз во время общения спрашиваем «как ты?», «с тобой все хорошо?», говорим постоянно близким и даже не очень близким людям: «Держимся!», — так звучит сама идея этой такой трогательной выставки с одним-единственным главным героем, представленным в самых разных ипостасях.

Такие вот необычные именины Мишки Тедди состоялись при поддержке известнейшего фестиваля и премии Teddybar Total (Германия) и фестиваля Hugglets. (Великобритания).

Кто такой Тедди?

Кстати, как появился на свет Мишка Тедди? Почему его так зовут? Как рассказывает ресурс teddy-metoyou.com.ua, началось все с курьезного случая на охоте. В 1902 году президент США Теодор Рузвельт отпустил медвежонка, пойманного для него в качестве трофея. Тут же газеты взорвалось шутками и карикатурами: например, делегация медведей требует от президента заключить пакт о ненападении.

Эта карикатура попалась на глаза владельцу игрушечного магазина в Нью-Йорке. Его жена Роуз изготовила первого игрушечного медвежонка, очень похожего на персонажа карикатуры. Игрушка была установлена в витрине магазина рядом с карикатурой. Количество желающих купить эту игрушку росло с каждым днем. И уже в 1903 году Ideal Toy Company начала выпускать подобных медвежат. В США медвежонка назвали Тедди — уменьшительно-ласкательный вариант имени Теодор.

Отметим, что это лишь одна из версий «происхождения» игрушки Мишка Тедди. Другие вы узнаете на самой выставке, то есть, праздновании юбилея Мишки Тедди, которая продлится до 22 января.

Музей открыт каждый день (кроме среды) — с 12.00 до 17.00. Стоимость билетов — 100 грн (взрослый), 50 грн (детский). Для ВПЛ — вход свободный.

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Фото Вячеслава Тенякова