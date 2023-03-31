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Какие профессии сегодня востребованы в Одессе

Какие профессии сегодня востребованы в Одессе

В начале войны много предприятий прекратили свою деятельность и немало одесситов осталось без работы. Сейчас рынок труда постепенно восстанавливается. Какие вакансии востребованы в Одессе, нашим читателям рассказали специалисты Одесского филиала центра занятости.

Какие профессии требуются в Одессе

В Одесском филиале состоят на учете более 2000 безработных. Актуальных вакансий, поданных работодателями, — 1500.   

— Наиболее востребованы должности учителей. Остаются актуальными вакансии в сфере медицины: врачи, медсестры, фармацевты. Много требуется специалистов и в государственные структуры: бухгалтеры, юристы, экономисты, — рассказала исполняющая обязанности директора Филиала Татьяна Канава. – Правда, зарплаты в госучреждениях небольшие, но стабильные. Есть там и социальный пакет. А это очень важно, в частности,  для женщин – гарантированы больничные и отпуск. 

Традиционно много вакансий в сфере услуг: продавцы, кладовщики, парикмахеры. С началом войны увеличился спрос на рабочие профессии – требуются слесари-ремонтники, электрики разных категорий и направлений.

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— Людей с рабочими профессиями у нас на учете, практически, нет. А вакансий таких много, — комментирует Татьяна Владимировна. – Также  мало на учете людей с должностью менеджера. А потребность в таких специалистах большая. Наибольшим спросом, по-прежнему, пользуются низкоквалифицированные вакансии – уборщицы и подсобные рабочие. 

Зарплаты, заявленные работодателями, на сегодня колеблются  от минимальной до 35000 гривен. В основном, работникам предлагают 12000 — 15000 гривен.

На одно вакантное место претендуют, в среднем, шесть безработных.

Компенсация работодателю за трудоустройство

Сегодня Филиал в большей мере стремится найти и предоставить работу тем, кто оказался в сложных ситуациях. В первую очередь — внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, безработным, которые долгое время не могут трудоустроиться. При устройстве их на работу Государственная служба занятости предоставляет работодателю компенсацию. Это может быть оплата 50% зарплаты работника в течение года. А также — в течение двух лет компенсация Единого социального взноса, обязательного социального налога.

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— Такие программы мотивируют работодателей брать людей не очень конкурентно способных на рынке труда, — говорит Татьяна Канава. — К тому же, сейчас она распространяется на молодежь, которая устраивается на первое место работы. 

Кто может получить бесплатное образование от Центра занятости

Освоить актуальную профессию можно, получив ваучер на образование. Выдает его Государственная служба занятости. Получить ваучер имеют право перемещенные лица, люди с инвалидностью, участники боевых действий. На сегодня его сумма составляет 10 прожиточных минимумов — 26840 гривен. Получатель должен быть старше 45 лет, а его страховой стаж – не менее 15 лет. Перечень специальностей, предусмотренных ваучером, включает более 70 профессий.  

В апреле по направлению Филиала владельцы ваучеров смогут получить специальности кондитера, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, плиточника-облицовщика.

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Также всех желающих Филиал приглашает на бесплатные профессиональные курсы. Здесь можно получить самые разные профессии: от виноградаря и флориста – до оператора дронов и веб-дизайнера.   

Что такое Ярмарка вакансий и когда проводится

Проводит Филиал и ярмарки вакансий. Ближайшая состоится четвертого апреля в Суворовском районе. Участвовать  в ней собираются более 50 работодателей.

А мини-ярмарки проходят в Филиале, практически, каждый день. Проводят их для конкретного работодателя.

— К примеру, обратилась к нам обладминистрация – нужны юристы для работы в юридическом департаменте, — рассказывает начальник отдела активной поддержки безработных Диана Константиненко. — Мы посмотрели, кто из требуемых специалистов есть у нас на учете, и пригласили их  для собеседования с работодателем.   

Общественные работы от горсовета

По распоряжению городского головы для безработных организованы общественные работы. На сегодня — это помощь людям преклонного возраста, инвалидам, которые не могут сами себя обслужить. То есть – соискателям предлагают стать социальными работниками. 

По словам Татьяны Канавы, таких вакансий немного, и отбор претендентов проходит очень жестко. Ведь социальные работники посещают одиноких людей на дому – поэтому должны внушать доверие.

Оплачивает общественные работы местная администрация из расчета  минимальной заработной платы.

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Артем Тихонов ПРОФИЛЬ

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