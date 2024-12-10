Новая МСЭК будет труднее и дороже?

Чтобы оформить инвалидность, придется хорошо побегать

Итак, с 1 января 2025 года функции медико-социальной экспертизы по потере трудоспособности заменяются оценкой повседневного функционирования личности. Ее будут проводить экспертные команды врачей на базе многопрофильных больниц – кластерных (в Одессе это больницы №1, №10, №11) и сверхкластерных или специализированных (областная клиническая больница, региональный противоопухолевый центр). Состав команд будет формироваться в самих медучреждениях.

Но в областной клинической больнице отделения психиатрического направления нет, так что эту профильную группу оценивания, скорее всего, разместят в областном медицинском центре психического здоровья на Слободке, улица Воробьева, 9.

Фтизиатрическое направление лечения сконцентрировано в областном центре социально значимых заболеваний. По этому направлению оценка возможности получить инвалидность может быть организована по адресу улица Леонтовича, 9/1, 11.

Онкологическое направление экспертной оценки будет работать на базе регионального противоопухолевого центра, улица Неждановой, 32.

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Из этого всего можно заключить, что по одному адресу, как было раньше, получить группу инвалидности уже не получится. И для прохождения обследований для оформления документов людям придется хорошо побегать по Одессе на немалые дистанции.

Нагрузка на больницы и врачей

К тому же власти не учли, что городские больницы и так работают с очень большой нагрузкой, ведь туда обращаются пациенты со всей области. Например, отделения областной клинической больницы работают с перегрузкой в два-три раза. Можно только представить, что будет твориться, когда с 1 января к ним пойдет еще огромный поток людей по поводу подтверждения или получения инвалидности.

Врачам, которые раньше только лечили, придется теперь еще и оценивать потерю трудоспособности. Как-то никто не говорит о том, как им с такой нагрузкой справиться и готовы ли они оценивать, потому что им приходится становиться еще и экспертами.

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Теперь под каждый случай, под каждого пациента будет формироваться индивидуальный состав экспертной команды. Администратор в заведении будет проверять в электронной системе полноту полученного дела и верно ли система определила специальности врачей и форму рассмотрения случая в соответствии с критериями оценки. После чего система будет определять для дела профильную команду, которая имеет ближайшее доступное время для проведения оценки. Администратор команд не будет знать, в какую команду и на какое время попадет дело, а индивидуальные данные врачей и пациентов будут скрыты друг от друга до дня оценки. Ну чем не Агата Кристи!

Врачи, с которыми общалась по поводу дальнейших перспектив, говорят о полном хаосе, неопределенности новой системы, предсказывают, что оформить инвалидность станет значительно труднее и значительно дороже, потому что проконтролировать деятельность новой структуры будет почти невозможно.

Без бумажек и телемедицины

Минздрав планирует полностью отойти от бумажных носителей по оценке состояния человека, заменив их электронными. Идея хорошая, но возникает проблема: когда в районе, где работает учреждение, отключено электричество, часто не работает электронная система, в которую должен зайти врач. Пока в таких случаях, чтобы часами не держать пациента в МСЭК, всегда приходили на помощь бумажные носители информации. Кроме того, опыт свидетельствует, что мошенники отлично и быстро учатся подделывать документы, на которых можно подзаработать. Вопрос, как защитить электронные документы, по которым будут определять группу инвалидности, пока никем не рассматривается.

НСЗУ на 1 января 2026 года хочет наладить механизм прохождения экспертной оценки даже при отсутствии самого человека перед глазами экспертов путем использования средств телемедицины. Тоже хорошая идея. Но она не исключает нарушений – кто и за кого будет проходить оценивание, насколько предоставленные человеком документы будут соответствовать его реальному состоянию здоровья. На расстоянии с помощью камеры это не всегда можно установить правильно.

Спорным выглядит также вопрос об обжаловании принятых экспертных решений только на центральном уровне, в Киеве. Ранее жалобы рассматривались сначала на местном и только потом на центральном уровне. Большинство до Киева не доходили, потому что проблему решали на месте. Понятно, что не каждый человек с инвалидностью окажется в состоянии отстаивать свои права, общаясь со столичными экспертами. Почему поступили именно так, ответить сложно.

Кому потребуется подтвердить инвалидность?

Лица, инвалидность которым установлена без указания срока проведения повторного осмотра, проходят оценку повседневного функционирования по собственному желанию (по обращению опекуна в случае лишения лица с инвалидностью дееспособности) или по решению суда.

проходят оценку повседневного функционирования по собственному желанию (по обращению опекуна в случае лишения лица с инвалидностью дееспособности) или по решению суда. Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года , но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования, но не позднее 1 июля 2025 года.

, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования, но не позднее 1 июля 2025 года. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны пройти его в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года.

Независимо от даты принятия решения об установлении инвалидности (с указанием срока повторного осмотра) для лиц с инвалидностью из числа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов спецназначения, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) продлевается на период прохождение ими военной службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения с военной службы или до даты проведения оценки повседневного функционирования личности.

Что говорят юристы?

По мнению юриста Ирины Корженковой, изменение названия органа не гарантирует реальных изменений в системе, которая годами процветала на коррупции и успела выстроить круговую поруку во всех органах, которые должны были бы эту коррупцию предотвращать.

Вероятность эффективных масштабных реформ, таких как ликвидация МСЭК и проверка сомнительных решений, вызывает вопросы. Учитывая предыдущий опыт реформирования военно-врачебных комиссий (ВЛК), есть риск, что ситуация может повториться. Реализация таких изменений требует значительных ресурсов, времени, качественно разработанных политик и переаттестации работников (или набора новых). В данном случае ничего этого еще нет.

Что нужно сделать обязательно? Вместе с Офисом Генерального прокурора упорядочить правила начисления заработных плат и пенсий прокурорам, а также обеспечить социальные гарантии для тех, кто имеет инвалидность и работает в прокуратуре. Кроме того, необходима повторная проверка решений МСЭК, устанавливавших инвалидность прокурорам.

Вместе с Государственной пограничной службой Украины пересмотреть вопрос о выезде за границу бывших чиновников с инвалидностью.

Также Национальное агентство по предотвращению коррупции должно разработать и подать в Кабинет министров изменения в законы, предусматривающие уголовную ответственность для членов МСЭК за незаконное обогащение и возможность гражданской конфискации их имущества.

Полный пересмотр инвалидностей для всех получивших их людей создаст риски для людей с реальными проблемами, повысит административную нагрузку и может привести к несправедливому лишению помощи. Альтернативой могла быть постепенная реформа с проверкой только спорных случаев.

Реформа МСЭК должна быть постепенной и взвешенной, включая переаттестацию и переобучение работников. Иначе изменение названия рискует потянуть всю старую систему за обновленный фасад институции.

На фото: здание одесского областного МСЭК