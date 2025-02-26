Об этом рассказали в пресс-службе Центра Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

Высокая температура — это нормальная защитная реакция организма на инфекцию. В большинстве случаев ее можно контролировать самостоятельно или обратившись к семейному врачу, говорят медики. И напоминают, что правила вызова поменялись в 2021 году и согласно приказу МОЗ №583 скорая помощь выезжает только в случае угрозы жизни пациента.

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Когда нужно вызывать скорую?

Если вместе с температурой появляются:

Судороги

Затрудненное дыхание

Сыпь, которая не исчезает при надавливании

Нарушение сознания

Резкое ухудшение состояния, угрожающее жизни.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что одесситы вызвали скорую для своей 12-летней дочери, у которой внезапно заболело сердце, но, как оказалось, во время воздушной тревоги это сделать невозможно: таков сейчас регламент работы «экстренки».

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