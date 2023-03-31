С 1 апреля для покупки лекарств нужен Е-рецепт: для каких и как его получить?

С 1 апреля 2023 года е-рецепт вводится на все рецептурные лекарства, которые пациенты покупают за свой счет в аптеках. Рассказываем, для каких лекарств нужен рецепт, как получить е-рецепт и сколько действует е-рецепт.

Как узнать, для каких лекарств нужен рецепт

Во-первых, проверить, нужен ли рецепт для препарата можно, ознакомившись с инструкцией лекарственного средства в бумажном или электронном варианте. Если в инструкции в графе «условия отпуска» указано «по рецепту», для приобретения этого лекарства требуется рецепт от врача.

Во-вторых, узнать нужен ли рецепт для лекарства и отпускается ли это лекарство по рецепту, можно в разделе «Поиск лекарственных средств» на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины. Укажите в поиске торговое название или международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного средства. В подробной информации найденного препарата будут указаны условия его отпуска: по рецепту или без.

В-третьих, в аптеке фармацевт ответит на ваш вопрос, касающийся любого препарата.

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Как получить е-рецепт на покупку лекарств

Чтобы получить рецепт на рецептурное лекарство, необходимо прийти на прием к врачу. Выписать е-рецепт может врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, а также врач-ФОП. Во время осмотра врач зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения (при необходимости) и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.

Сейчас можно выбирать — получить бумажный рецепт на специальном бланке или е-рецепт. А если у пациента нет мобильного телефона, врач распечатает ему информационную памятку с деталями назначения препарата, номером и специальным кодом.

Можно ли получить е-рецепт дистанционно

В случае длительного лечения из-за хронического заболевания или же при необходимости продолжить лечение или профилактику повторный электронный рецепт можно будет получить, обратившись к своему семейному врачу дистанционно. Для этого в системе предварительно обязательно должно быть зафиксировано первое назначение лечащего врача. Как и во время очного приема, с выпиской е-рецепта вы получите его номер и уникальный подтверждающий код, которые необходимо сообщить фармацевту в аптеке для приобретения лекарства.

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В течение какого времени действует е-рецепт

Пациент может погасить электронный рецепт в аптеке в течение 30 дней. У пациента есть возможность приобрести лекарство в меньшем количестве, чем указано в самом рецепте (частичный отпуск), но весь рецепт опять-таки должен быть погашен в течение 30 дней. Для наркотических (психотропных) лекарственных средств срок действия рецепта – 10 дней.

В какой аптеке можно приобрести лекарство по е-рецепту

Получить препарат по электронному рецепту можно в любой аптеке. Для этого все аптечные заведения должны были до 1 апреля 2023 года зарегистрироваться в электронной системе.

Ольга Новикова