Пенсии, доплаты, лекарства: что и для кого изменится в ближайшее время

Выплаты пенсий, социальные выплаты и продажа лекарств в ближайшее время ожидают перемен, которые затронут большинство людей. Это и ранее запланированные изменения и принятые совсем недавно. Кому ожидать доплату к пенсии и что нужно знать при покупке лекарств, читайте в этой статье.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 апреля запланирован традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Право на такой перерасчет имеют те, кто на 1 марта текущего года после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Это предусмотрено частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам производится автоматически и на условиях, которые выгоднее:

только с учетом стажа;

с учетом стажа и заработной платы, если это целесообразно.

Перерасчет пенсии в этом году сделают для 600 тысяч работающих пенсионеров — после поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц.

Напомним, что последние два года этот перерасчет делали в июне, а затем выплачивали разницу за апрель и май. Задержка связана с тем, что отчетность о страховых взносах, согласно изменениям, стали подавать не ежемесячно, а ежеквартально. То есть в марте Пенсионный фонд еще не владеет всеми данными о стаже человека, поэтому произвести выплаты с апреля невозможно.

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Пенсионерам в оккупации упростили условия

По действующему законодательству, пенсия по возрасту и по инвалидности назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста или установления инвалидности, если обращение за выплатами произошло в течение трех месяцев.

Но люди, которые сейчас находятся в оккупации, не могут вовремя подать документы в Пенсионный фонд. В связи с этим был принят закон, который упростил оформление пенсий для тех, кто проживает на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия.

Временно, на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения (отмены), таким людям пенсию будут назначать независимо от срока обращения:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

по инвалидности – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

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На какие лекарства с апреля вводятся рецепты

В прошлом году Министерство здравоохранения Украины взялось за контролируемый отпуск рецептурных лекарств. Рецептурное лекарство — это препараты, которые можно принимать исключительно по назначению врача. С августа 2022 года врачи стали выписывать электронные рецепты (е-рецепты) на антибиотики, с ноября — на наркотические, психотропные средства.

С 1 апреля 2023 года е-рецепт вводится на все рецептурные лекарства, которые пациенты покупают за свой счет.

В переходный период (срок его завершения пока не назван) пациент сможет выбирать: получать бумажный рецепт на рецептурном бланке или е-рецепт с отправкой ему смс-сообщения на мобильный телефон. Но если есть техническая возможность, врач должен предложить пациенту выписать электронный рецепт.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной, частной клиники или врач ФОП.

Получить е-рецепт можно независимо от того, есть декларация с семейным врачом или нет, однако пациент обязательно должен быть зарегистрирован в Электронной системе здоровья.

Безусловно, при отключении электроэнергии, отсутствии связи или возможных неполадках в работе электронной системы врач также может выдать рецепт на бумажном бланке.

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К рецептурным, кроме антибиотиков, относятся также противосудорожные средства, гормональные лекарства, препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний. Напомним, что некоторые рецептурные лекарства можно получить бесплатно или с доплатой по программе «Доступные лекарства», о чем врач обязан проинформировать пациента.

При этом в районах, приближенных к линии фронта, лекарства можно будет купить без рецепта.

Выплаты ветеранам Второй мировой перенесли

Ежегодно к 5 мая ветеранам Второй мировой войны, жертвам нацистских преследований и воинам-интернационалистам выплачивали единоразовую денежную помощь. С этого года срок выплат изменится — его перенесли с 5 мая на 24 августа. Верховная Рада поддержала законопроект о выплате денежного вознаграждения ветеранам войны ко Дню Независимости Украины и предоставила право Кабинету Министров устанавливать размеры и порядок осуществления такой выплаты.

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Ожидать увеличения сумм помощи в этом году не стоит. Скорее всего, они останутся на уровне 2022 года. Об этом, в частности, говорится в законопроекте «Некоторые вопросы выплаты в 2023 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Напомним, что в 2022-м единоразовая выплата ветеранам Второй мировой войны составляла:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концлагерей: I группа – 4421 грн.; II группа – 3906 грн.; III группа – 3391 грн;

участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей — 1491 грн.;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4421 грн.;

членам семей погибших (умерших) ветеранов — 966 грн.;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей – 612 грн.

Денежная помощь пострадавшим на работе

Еще один важный документ был одобрен. Он касается госслужащих, коммунальщиков, медработников, водителей, железнодорожников, которые пострадали из-за военной агрессии при исполнении своих профессиональных обязанностей.

При установлении инвалидности указанные лица смогут получить одноразовые выплаты в размере от 200 тысяч до 800 тысяч гривен (в зависимости от группы). При потере трудоспособности без установления инвалидности, которая наступила вследствие ранения (контузии, травмы), выплата составит 100 тысяч гривен. Родственники погибших работников смогут получить 1 миллион гривен. Порядок назначения и выплаты такой помощи должен принять Кабмин.

Виктория Прусс