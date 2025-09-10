Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 10 сентября сохранит тепло +21…+22°С.

Воздух днем прогреется до +25 — 27°С, а по области — до +30°С.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 10 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 21–22°С. Это комфортный показатель для купания в теплый осенний день.

Днем в городе будет тепло и солнечно, температура воздуха 25–27°С, осадков не прогнозируется.

Выбор редакции: Молдаванка: история и дух самого легендарного района Одессы (видео)

Фото — Анжела Королевич