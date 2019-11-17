Культура питания — залог выживания, или как не стать диабетиком?

Недавно во всем мире отмечали день борьбы против диабета. Это настоящая «чума» ХХІ века. Все больше людей на планете страдают от вечной усталости, сильной жажды, незаживающих ран и немеющих конечностей. А это и есть основные признаки диабета. Излечить его полностью пока невозможно, а вот предупредить болезнь вполне реально. О профилактике и первых симптомах диабета нам рассказал доцент, эндокринолог Одесской областной клинической больницы Александр Перстнев.

Тихий убийца

Сахарный диабет возникает из-за нарушения процессов усвоение глюкозы на клеточном уровне. Тогда кровь становится густой, и со временем это может привести к инфаркту, инсульту, слепоте, почечной недостаточности и гангрене нижних конечностей.

Александр Перстнев поясняет: чтобы глюкоза попала в клетки, нужен инсулин — гормон, который производит поджелудочная железа.

– Именно из-за нехватки этого гормона и возникает сахарный диабет. Если у больного поджелудочная железа совсем не производит инсулин – это первый тип диабета — инсулинозависимый. Больные этой группы ежедневно должны делать инъекции этого гормона. А при втором типе – поджелудочная вырабатывает инсулин, но либо его недостаточно, либо он не воспринимается организмом.

Цифры

Заболеваемость диабетом растет: по данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается 422 миллиона диабетиков — это почти вчетверо больше, чем всего 40 лет назад.

Диабет молодой и старый

Диабет первого типа — это аутоимунный процес. Чаще всего это генетический дефект. Только 10% людей страдают именно диабетом первого типа. Детям родителей-диабетиков необходимо регулярно проверять свое здоровье. Если же болеют оба родителя, то риск развития диабета у ребенка достигает 60%.

С возрастом риск заболеть сахарным диабетом первого типа снижается, чаще всего им страдают подростки. А спусковым крючком для болезни становится стресс, например, во время экзаменов. Поэтому так важно следить за тем, что ест ребенок, и оберегать его от переутомления.

Основная причина диабета второго типа — избыточный вес или ожирение. Это обычно происходит уже в среднем возрасте или ближе к старости, однако диабет второго типа встречается и у молодых людей. К нему также склонны представители отдельных народов и люди с высоким уровнем холестерина и артериальной гипертензией.

Диабет Группы риска и возраст болезни 1 типа Симптомы чаще всего развиваются в детстве или подростковом возрасте и сильно выражены. 2 типа Появляется у людей старше 40 лет (выходцы из Южной Азии — старше 25). Болеют родственники диабетиков (братья, сестры, дети) и люди с излишним весом.

– Глюкоза, не поступив в клетки мышечной, жировой и печеночной ткани, проникает в избытке в органы и ткани. В результате развиваются осложнения, которые могут привести к инвалидности, снижению качества и продолжительности жизни, – пояснил Александр Перстнев.

Осложнения развиваются постепенно, часто — незаметно для больного, на протяжении 10-20 лет.

Когда бить тревогу?

По словам специалиста, кроме хронической усталости, постоянной жажды и чувства голода диабет проявляется в следующих симптомах:

· сухость кожи;

· головокружения;

· частое мочеиспускание;

· судороги икроножных мышц;

· медленное заживление ран;

· онемение и покалывание в конечностях;

Эндокринолог акцентирует внимание: симптомы у каждого пациента могут проявляться по-разному. Это зависит от общего состояния иммунной системы и образа жизни.

– Чтобы установить группу риска, профильными докторами была разработана специальная система анкетирования. Заполняя ее, пациент набирает баллы, а потом может сам посмотреть есть ли он в зоне риска или диабет ему не угрожает, – рассказал Александр Перстнев.

Можно ли не заболеть диабетом?

Сахарный диабет первого типа предотвратить невозможно. Однако избежать развития диабета второго типа вполне реально. Ведь причины его вызывающие — не генетика, а вредные привычки. Здоровый образ жизни поможет не заболеть!

Здоровое питание. Основной фактор, без которого все остальные меры бесполезны.

Водный баланс. Если организм обезвожен, поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Поэтому врачи советуют перед приемом пищи выпивать стакан воды. Чай, кофе, сладкая вода, сок, пиво — не могут заменить воду, клетки будут воспринимать их, как пищу.

Стрессоустойчивость. Стресс нарушает деятельность всех органов и клеток.

Физические нагрузки. Врачи рекомендуют, по меньшей мере, 2,5 часа в неделю аэробных нагрузок. Например, ходьба или подъем по лестнице.

Регулярное обследование. Обследование необходимо проходить раз в год — измерять уровень сахара.

Развенчиваем мифы

МИФ 1. Диабет поражает только людей с избыточным весом.

Большинство случаев заболевания сахарным диабетом второго типа выявляют у людей с избыточной массой тела и ожирением. Но он может возникнуть и при нормальной массе тела.

МИФ 2. Сладости и десерты — под запретом.

Пациенты с диабетом 1 и 2 типа должны контролировать количество углеводов в своем рационе, но могут время от времени лакомиться десертами. Такие выводы сделали в Американской ассоциации диабетиков. Только при 1 типе — следует согласовывать сладости с инъекциями инсулина. А диабетики 2 типа, в меру, могут наслаждаться всей палитрой сладостей.

МИФ 3. Женщины с сахарным диабетом не могут иметь детей.

При планировании беременности и подготовке к ней, а также при контроле сахара во время вынашивания плода — женщина способна родить здорового малыша без вреда для его и своего здоровья.

Помните, что раннее выявление боезни может спасти ваше здоровье и даже жизнь.

Проверить уровень глюкозы в крови можно бесплатно по направлению вашего семейного врача.

Фото: onmedu.edu.ua, zdravcity.ru, unn.com.ua, minsknews.by

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