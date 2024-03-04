Больше цветов для Украины: в Тарутинской громаде стартовала весенняя акция

Поэтому, клуб объявляет акцию «Больше цветов для Украины!».

Женщины-волонтеры просят жителей громады приносить в клуб все, что может расти, цвести и радовать — семена, саженцы, рассаду и луковицы любых цветов.

Далее все, что будет собрано, сами волонтеры и желающие присоединиться будут высаживать в общественных местах, на площадках и в палисадниках поселка.

— Мы все сегодня живем на грани, подавленные и обессиленные от ежедневных потерь и тревог. И природа будто отвечает нам тем же — все вокруг серое и беспросветное. Но так не должно быть. Мы не должны падать духом. Наш поселок всегда цвел тысячами сирени, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Поэтому и сейчас пусть все растения зацветут, чтобы радовать каждого из нас. А еще домой приезжают ребята с фронта. Они должны видеть свой родной край таким, каким он был всегда — цветущим, милым, полным жизни. Мы им должны показать, что бережем родной поселок. Это их будет радовать и вдохновлять, — говорит одна из инициаторов акции.

С такой позицией невозможно спорить, ее надо поддерживать.

Итак, от имени тарутинских женщин-пенсионерок призываем всех приносить в клуб по адресу проспект Мира, 18, все, что может расти и цвести, и присоединяться к замечательной акции «Больше цветов для Украины!».