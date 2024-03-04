Новости Одессы и Одесской области

Больше цветов для Украины: в Тарутинской громаде стартовала весенняя акция

Больше цветов для Украины: в Тарутинской громаде стартовала весенняя акция

«Украина стремится к миру, весне и цветам! Наша земля этой весной должна заиграть всеми красками и расцвести разнообразием растений, кустов и деревьев. Это нужно всем! Для того чтобы доказать прежде всего самим себе, что мы живы, что мы хотим жить в гармонии с природой, в окружении цветущих растений и поющих птиц. И, как в стихотворении Леси Украинки «Без надежды надеюсь»: «Может цветы взойдут — и наступит еще и для меня веселая весна», — уверены участницы Тарутинского волонтерского женского клуба пенсионеров.

Поэтому, клуб объявляет акцию «Больше цветов для Украины!».

Женщины-волонтеры просят жителей громады приносить в клуб все, что может расти, цвести и радовать — семена, саженцы, рассаду и луковицы любых цветов.

Далее все, что будет собрано, сами волонтеры и желающие присоединиться будут высаживать в общественных местах, на площадках и в палисадниках поселка.

— Мы все сегодня живем на грани, подавленные и обессиленные от ежедневных потерь и тревог. И природа будто отвечает нам тем же — все вокруг серое и беспросветное. Но так не должно быть. Мы не должны падать духом. Наш поселок всегда цвел тысячами сирени, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Поэтому и сейчас пусть все растения зацветут, чтобы радовать каждого из нас. А еще домой приезжают ребята с фронта. Они должны видеть свой родной край таким, каким он был всегда — цветущим, милым, полным жизни. Мы им должны показать, что бережем родной поселок. Это их будет радовать и вдохновлять, — говорит одна из инициаторов акции.

С такой позицией невозможно спорить, ее надо поддерживать.

Итак, от имени тарутинских женщин-пенсионерок призываем всех приносить в клуб по адресу проспект Мира, 18, все, что может расти и цвести, и присоединяться к замечательной акции «Больше цветов для Украины!».

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua