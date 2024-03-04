Новые прогулки по Одессе: как изменились городские экскурсии во время войны

О новых запросах туристов

Зимой 2022 года «гостями Одессы» были совсем не туристы, а люди, бежавшие от войны. Но уже летом экскурсии начали проводиться — в основном, для иностранных журналистов, освещавших войну в Украине, волонтеров, представителей гуманитарных миссий и чиновников.

— У всех был четкий запрос — процессы, касающиеся избавления от прошлого, связанного с Российской империей и Советским Союзом, — рассказывает Александр Бабич. — Спрашивали, почему Одесса сформировалась именно такой, как на это влияли Российская империя, советская идеология, насколько радикальны происходящие сегодня изменения. Такой очень профессиональный интерес. Волонтеры и гуманитарные миссии понимают, что им надо представлять, насколько эта территория в состоянии удержаться в украинском государстве, формируя стратегии помощи Украине.

Несколько экскурсий Александр проводил для японцев.

— Они конкретно просили провести их по местам попаданий российских ракет, — вспоминает историк. — Фотографировали место прилета, спрашивали, какую ценность представлял разрушенный дом, какая у него история, какие знаменитости в нем жили, есть ли перспективы восстановления или это невозможно.

Александр надеется, что эти экскурсии помогли партнерам Украины сделать правильные выводы о природе агрессора, важности и необходимости оказывать нашей стране всяческую поддержку.

Со временем заявки на экскурсии начали поступать и от украинцев. При этом спрос на маршруты изменился. Например, уменьшился интерес к суперпопулярной когда-то теме «Криминальная Одесса».

— Я думаю, это естественный процесс, — считает Александр. — Во-первых, сейчас сильные эмоции и чувства украинцев связаны с войной, с борьбой за независимость нашего государства. Они более острые, чем желание «пощекотать нервы» рассказами про какую-то Соньку Золотую Ручку. Во-вторых, мы перестали «кушать» паскудный российский телепродукт, который лился на нас обильным потоком дешевых сериалов, где были мифологизированы уголовные персонажи: та же Сонька, Мишка Япончик, Котовский.

Об украинской Одессе

В то же время, по словам Бабича, резко проявился интерес к украинской истории Одессы: поступали запросы на такие экскурсии, возникали вопросы об украинской составляющей города на обзорных маршрутах. И здесь — не в ущерб мультикультурности Одессы — есть о чем рассказать, ведь вклад украинцев в развитие города огромен.

Украинские казаки ходили на Хаджибей еще до возникновения Одессы и наряду с крестьянами были первопоселенцами на Пересыпи и Слободке. Атаманы Головатый и Чепига вместе с де Рибасом штурмовали укрепления крепости Ени-Дунья. В Одессе бывали Иван Франко и Леся Украинка, здесь творили Василь Василько и Александр Довженко, город славен именами Евгения Чикаленко, Ивана Луценко, Сергея Шелухина, Ефима Фесенко, Ивана Липы и других.

— При этом до начала 2000-х годов в Одессе украинское в туристических маршрутах очень сильно отодвигалось, — не скрывает Александр. — Теперь задача гидов — вернуть это и грамотно вплести в маршрут обзорной экскурсии, которая по-прежнему остается самой популярной.

Маршрут своей экскурсии Александр Бабич начинает от памятника атаману Головатому. Рассказывает, как после ликвидации Сечи казаки пришли на свободные степи. Как чумаки на своих волах везли сюда зерно из Подолья, а отсюда — с Куяльника — соль. Как в катакомбах украинские работяги добывали камень для строительства города. Также он описывает события январского восстания 1918 года, когда гайдамаки и юнкера, верные Центральной раде УНР, при поддержке значительной части горожан, выступили против мятежа большевиков. Павших с обеих сторон похоронили в братской могиле на Куликовом поле.

О возрасте города и троянской войне

История Одессы начинается не с 1794 года, убежден историк. И знаменитый рескрипт Екатерины II не может считаться указом об основании города.

— «Уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали мы нужным устроить тамо военную гавань купно с купеческой пристанью», — цитирует историк. — То есть она сама признает, что на этом месте уже есть населенный пункт.

На территории сегодняшней Одессы, по свидетельствам историков, жили турки, евреи, греки, украинские казаки. А еще раньше — был расположен литовский форпост Коцюбеев. Впервые он упоминается в исторической хронике 1415 года, где говорится, что из порта с таким названием выходил караван с хлебом.

— История про хлебную торговлю начинается еще с античных времен, когда греки вывозили отсюда хлеб. И троянская война — это война за трафик зерна через Босфор, — утверждает историк. — Точно эта история не про яблочко, не про Елену с Парисом. И все, что происходит сейчас в Черном море — минирование, бомбежки по нашему порту, портам Измаила и Рени, — это все история, которой уже 2500 лет. Борьба за контроль над самым главным продуктом нашей земли – хлебом.

По словам Александра, именно с хлебной торговлей связан «золотой век» Одессы. И этому способствовало появление «уникальных по своей харизме и цельности чиновников» – Ришелье, Ланжерона, Кобле, Воронцова.

О сносе памятников и «голой степи»

Сегодня, согласно действующему законодательству, памятник дюку де Ришелье должен быть снесен. Ведь легендарный градоначальник Одессы являлся «руководителем отдельной территории Российской империи» и к тому же — фельдмаршалом. Такая же участь грозит памятнику генерал-губернатору Михаилу Воронцову. Руководителями высокого ранга армии Российской империи были Иосиф де Рибас и Александр Ланжерон. Значит, деимпериализация не должна минуть и этих знаменитых одесситов. Но, как утверждает Александр Бабич, если четко выполнять норму закона, городской ландшафт может сильно измениться. Чтобы вместе с имперскими символами не была стерта идентичность города и края, историкам приходится отстаивать более взвешенный подход и идти на компромиссы.

— Приходится объяснять так: если мы снесем памятник Воронцову, давайте сносить Воронцовский дворец. А потом снесем все дома, которые были построены чиновникам или купцами Российской империи. Выйдем на уровень голой степи и попробуем тогда рассказывать в этой степи о «бескрайнем украинском море». Можно и до такого абсурда довести ситуацию, — объясняет историк.

Он отмечает, что об опрометчивых решениях, принятых во время войны, можно пожалеть сразу после победы. Ведь придет время, когда одесским экскурсоводам снова нужно будет рассказывать об истории нашего города, в том числе XVIII – XIX веков, и показывать эту историю посредством памятников и архитектуры.

Время помогать

Александр Бабич вместе с благотворительным фондом «Украинская душа» организовали курсы подготовки гидов. Занимаются здесь 50 человек, приехавших в Одессу из прифронтовых и оккупированных территорий: Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, Херсона, Николаева, Бахмута, Харькова. Лекции читают одесские профессора истории и гиды. Работе с фондами обучают сотрудники Одесской национальной научной библиотеки и Государственного архива Одесской области. Кроме истории Одессы, ее архитектуры, биографий знаменитых художников и музыкантов, здесь можно узнать о специфике профессии и создании авторских экскурсий, пройти тренинг по технике речи, риторике и сценическому мастерству, ведь гиду необходимы актерские данные. Есть также практические занятия в катакомбах и на уличных экскурсиях.

— Это объемная профессиональная подготовка и одновременно психологическая реабилитация. Я вижу, как «оттаивают» люди, пережившие страшные дни обороны Мариуполя, вышедшие из оккупации Херсона. После окончания курсов, я уверен, многие будут водить экскурсии, зарабатывать деньги и воспримут Одессу как свой новый дом, — полагает Александр Бабич.