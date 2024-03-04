Легенди і таємниці графа Розумовського: на честь кого названо цю вулицю в Одесі

Граф Петро Олексійович Розумовський, представник видатного козацького роду, жив і помер в Одесі. Він був старшим і улюбленим онуком Кирила Розумовського, останнього гетьмана війська запорізького, який став президентом російської академії наук у 19 років.

Петро Розумовський народився в Петербурзі, його записали до лейб-гвардійського Ізмайлівського полку. Пройшовши навчання в навчальному закладі, де викладали ад’юнкти Петербурзької академії наук, він продовжив освіту за кордоном, повернувшись до Росії як ліберал і вольтер’янець. В Одесі його відправили до генерал-губернатора Рішельє через непомірні борги, які він назбирав у столиці.

Тут він допомагав герцогу в закладенні Дюківського парку і створив розкішні палаци в італійському стилі на схилах балки між вулицями Розумовською і Колонтаївською. Під палацами були підземелля, з’єднані з катакомбами, де граф часто ховався для усамітнення.

Розумовський жив у розкоші, оточений слугами і коханками, але після від’їзду герцога Рішельє він став уникати суспільства і проводив час у підземеллі, створюючи для себе кімнату в східному стилі, недоступну нікому, навіть слугам.

Петро Розумовський помер влітку 1835 року. Його поховали на старому християнському кладовищі Одеси. Смерть графа викликала багато чуток і спекуляцій: дехто стверджував, що його вбили розбійники в підземеллях, дехто — що він підробив свою смерть і сховався за кордоном з усіма своїми багатствами. Місто періодично охоплювали чутки про скарби Розумовського, заховані в катакомбах, але знайти їх так і не вдалося.

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