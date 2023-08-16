Кто сможет платить за коммуналку в 4 раза меньше?

Увы, коммунальные услуги в Украине заметно подорожали. Но есть одна категория граждан, которая имеет право на 75% скидку при оплате за коммуналку. Причем доходы плательщика в данном случае не имеют никакого значения. Кто может получить такую скидку, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Льгота на оплату коммуналки: кто может ее получить?

Получить 75% скидку на коммуналку могут украинцы со статусом «участника боевых действий».

Льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно. Однако если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом, для получения льготы на эти услуги обращаться нужно ежегодно.

Как оформить льготу участнику боевых действий

Чтобы оформить льготы на коммунальные услуги лицо со статусом статус «участник боевых действий» может обратиться в ПФУ, Центр предоставления административных услуг или к любому уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Гражданину, получившему удостоверение «участника боевых действий» и желающему оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо написать два заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг.

Документы можно подать дистанционно, через официальный вебсайт Минсоцполитики, или вебпортал электронных услуг ПФУ.

Если в семье льготника произошли какие-то изменения (состав семьи, адрес места жительства и т.п.), он должен немедленно уведомить об этом ПФУ. Это требование относится также к субсидиантам и всем получателям любых льгот на коммуналку.

Если гражданин имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий, однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В настоящее время право на 75% скидку на коммуналку имеют около полумиллиона граждан Украины.

В отличие от субсидии, которую выплачивают получателям «живыми деньгами», льготы «урезают» саму сумму в платежке.

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Фото ZN.ua