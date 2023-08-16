Хто зможе платити за комуналку вчетверо менше?

На жаль, комунальні послуги в Україні помітно подорожчали. Але є одна категорія громадян, яка має право на знижку 75% при оплаті за комуналку. Причому доходи платника у разі немає ніякого значення. Хто може отримати таку знижку, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Пільга на оплату комуналки: хто може її отримати?

Здобути 75% знижку на комуналку можуть українці зі статусом «учасника бойових дій».

Пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій призначаються довічно. Однак, якщо пільговик користується пічним опаленням та зрідженим газом, для отримання пільги на ці послуги звертатися потрібно щороку.

Як оформити пільгу учаснику бойових дій

Щоб оформити пільги на комунальні послуги особа зі статусом статус «учасник бойових дій» може звернутися до ПФУ, Центру надання адміністративних послуг або будь-якої уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства.

Громадянину, який отримав посвідчення «учасника бойових дій» і бажає оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг необхідно написати дві заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг щодо оплати комунальних послуг.

Документи можна подати дистанційно, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, або вебпортал електронних послуг ПФУ.

Якщо у сім’ї пільговика відбулися якісь зміни (склад сім’ї, адреса місця проживання тощо), він має негайно повідомити про це ПФУ. Ця вимога відноситься також до субсидіантів та всіх одержувачів будь-яких пільг на комуналку.

Якщо громадянин має право на пільги за декількома законами, до ЄДАРП включається вся інформація про учасника бойових дій, однак із усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

Наразі право на 75% знижку на комуналку мають близько півмільйона громадян України.

На відміну від субсидії, яку виплачують одержувачам «живими грошима», пільги «урізають» суму в платіжці.

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Фото ZN.ua